  2. শিক্ষা

এনসিটিবির বিতরক নিয়ন্ত্রক হাফিজুর ওএসডি, নতুন দায়িত্বে মতিউর

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০০ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
এনসিটিবির বিতরক নিয়ন্ত্রক হাফিজুর ওএসডি, নতুন দায়িত্বে মতিউর
মো. হাফিজুর রহমান ও মোহাম্মদ মতিউর রহমান খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) বিতরক নিয়ন্ত্রক সহযোগী অধ্যাপক মো. হাফিজুর রহমানকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। তাকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) নেওয়া হয়েছে।

তার স্থলে এনসিটিবির বিতরক নিয়ন্ত্রক পদে পদায়ন পেয়েছেন মোহাম্মদ মতিউর রহমান খান পাঠান। তিনি ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

রোববার (১০ আগস্ট) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে সই করেছেন উপসচিব মো. আব্দুল কুদদুস।

আরও পড়ুন

প্রজ্ঞাপনে হাফিজুর রহমানকে আগামী ১৪ আগস্টের মধ্যে এনসিটিবির বিতরক নিয়ন্ত্রকের পদ ছেড়ে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি দায়িত্ব না ছাড়লেও অবমুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

এনসিটিবিতে বিতরক নিয়ন্ত্রক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে বিতরণ করা সব পাঠ্যবই ছাপার পর ছাড় করেন এ বিতরক নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা। ফলে এ পদের ক্ষমতার অব্যবহার করে ছাপাখানা মালিকদের কাছ থেকে প্রায়শই মোটা অঙ্কের অর্থ লেনদেনের অভিযোগ ওঠে।

এএএইচ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।