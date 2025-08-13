৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন
চলমান ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ময়মনসিংহের একটি কেন্দ্র পরিবর্তন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) থেকে পরিবর্তিত কেন্দ্রে এ পরীক্ষা নেওয়া হবে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমানও এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণে আগামী ১৪ থেকে ২১ আগস্ট ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা আনন্দ মোহন কলেজের পরিবর্তে প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে।
পিএসসি সূত্র জানায়, ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়েছে গত ২৪ জুলাই। এখন পদ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা চলছে। এ পরীক্ষা শেষ হবে আগামী ২১ আগস্ট।
২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ২০২৪ সালের ২৬ এপ্রিল প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪ সালের ৯ মে প্রথম দফায় ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে পিএসসি। প্রথম দফায় প্রকাশিত ফলাফলে ১০ হাজার ৬৩৮ জনকে উত্তীর্ণ করা হয়।
গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর পুনরায় ৪৬তম বিসিএসের প্রিলির ফল প্রকাশ করা হয়। পুনরায় প্রকাশিত ফলাফলে আগে উত্তীর্ণসহ মোট ২১ হাজার ৩৯৭ জনকে লিখিত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়।
৪৬তম বিসিএসে মোট পদসংখ্যা তিন হাজার ১৪০টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেওয়া হবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে। এছাড়া সহকারী সার্জন ১ হাজার ৬৮২ জন, সহকারী ডেন্টাল সার্জন ১৬ জন নেওয়া হবে। এরপর সবচেয়ে বেশি নেওয়া হবে শিক্ষা ক্যাডারে। বিভিন্ন বিষয়ে এ ক্যাডার থেকে বিসিএস শিক্ষায় ৫২০ জন নেওয়া হবে।
এএএইচ/এমকেআর/জেআইএম