৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সংকট
বিআইটির আদলে কমিশন গঠনের আশ্বাসে অনশন ভাঙলেন শিক্ষার্থীরা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (বিআইটি) আদলে স্বতন্ত্র কমিশন গঠনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশ্বাসে আমরণ অনশন স্থগিত করেছেন বিশেষায়িত চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিবের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।
এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাদের দাবি-দাওয়া, বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত এবং শর্তসাপেক্ষে কর্মসূচি স্থগিতের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিবসহ কর্মকর্তাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বৈঠক হয়েছে। সেখানে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক হিসেবে নিয়ে শিক্ষার্থীরা আপাতত সব কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করছে।
বৈঠকে যেসব সিদ্ধান্ত হলো-
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠক শেষে শিক্ষার্থীরা জানান, আগামীকালকের (বৃহস্পতিবার) মধ্যে নিরপেক্ষ ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করবে মন্ত্রণালয়। এ কমিটি আগামী এক থেকে তিন মাসের মধ্যে ‘ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর স্বতন্ত্রতার দাবির (যা আগের বিআইটির আদলে) যৌক্তিকতা যাচাই করে বিস্তারিত প্রতিবেদন সরকারকে পেশ করবে।
কমিটিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কোনো প্রতিনিধি থাকবে না। বরং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শীর্ষ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা সমপর্যায়ের শিক্ষাবিদরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদকালেই এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দাবির যৌক্তিক সমাধান করা হবে।
তারা আরও জানান, কলেজগুলোর বিশেষ ক্ষমতাবলে আগে বাদ দেওয়া পরীক্ষাগুলো নতুন করে আয়োজন করা হবে এবং কোনো শিক্ষার্থীকে পুনরায় পরীক্ষা (রিটেক) দিতে হবে না।
কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভাগের সচিব ড. খ ম কবিরুল ইসলাম, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শোয়েব আহমেদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন, চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ এবং ৯ জন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি।
জানা যায়, দেশের চারটি বিশেষায়িত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল ও সিলেট দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনিক ও একাডেমিক জটিলতায় ভুগছে কলেজগুলো। সংকট কাটিয়ে কলেজগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ফেরাতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (বিআইটি) আদলে একটি স্বতন্ত্র কমিশন গঠনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষার্থীরা।
সবশেষ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে কারিগরি অধিদপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি করেন শিক্ষার্থীরা। এছাড়া তারা টানা ৭৫ ঘণ্টা অনশনও করেন। মন্ত্রণালয়ের ইতিবাচক অবস্থানের কারণে শিক্ষার্থীরা আপাতত কর্মসূচি স্থগিত করে ক্লাসে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন।
