শিক্ষা ক্যাডার নিয়োগে ৪৯তম বিসিএসের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার

প্রকাশিত: ০৯:০৮ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
৪৯তম বিশেষ বিসিএসে ৬৮৩ জন শিক্ষা ক্যাডার নিয়োগে গত ২১ জুলাই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এক সপ্তাহ পর ২৯ জুলাই বিজ্ঞপ্তির কিছু অংশে সংশোধনী আনা হয়। তবে বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় তীব্র সমালোচনা। বিতর্কের মুখে সেই বিজ্ঞপ্তির সংশোধনীর অংশটি প্রত্যাহার করে নিয়েছে পিএসসি। ফলে প্রথম প্রকাশিত মূল বিজ্ঞপ্তিটিই শুধু কার্যকর থাকবে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সংস্থার জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমানও এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষা ক্যাডারের শূন্যপদসমূহ প্রতিযোগিতাকমূলক ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে পূরণের জন্য পিএসসি গত ২১ জুলাই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। পরবর্তীতে ২৯ জুলাই আরেকটি স্মারকের মাধ্যমে বিশেষ এ বিসিএসের মূল বিজ্ঞপ্তিটির একটি সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। পিএসসি ২৯ জুলাই জারি করা সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। ফলে ২১ জুলাই প্রকাশিত মূল বিজ্ঞপ্তিটি কার্যকর থাকবে। এটি পিএসসির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারে যে পরিবর্তন আসবে

এদিকে, মূল বিজ্ঞপ্তি ও সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষা ক্যাডারের পাঁচটি বিষয়ের প্রভাষক পদে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোডে পার্থক্য রয়েছে। প্রথম প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ৫ নম্বরে থাকা অর্থনীতি বিষয়ে প্রভাষক নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোড ছিল ১১৮। পরে ২৯ জুলাইয়ের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে বিষয় কোড ১১৮-এর সঙ্গে ৭০২ নম্বর কোডও যুক্ত করা হয়।

একইভাবে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১৩৭ নম্বর কোডের সঙ্গে ৬৯৮, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ১০৯ নম্বর কোডের সঙ্গে ৭০০, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের জন্য ১১৪, ৩০৪, ৩২৪, ৩০৬, ১৩২, ৩৩২, ৩৪৯, ৩৫১,, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬ নম্বর কোডের সঙ্গে ৬৯৯ নম্বর কোড যুক্ত করা হয়।

এছাড়া সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোর জন্য ইসলামি আদর্শ বিভাগের প্রভাষক পদে ১৩১ নম্বর কোডের সঙ্গে ৭০১ নম্বর কোড শিক্ষাগত যোগ্যতার অংশে যুক্ত করা হয়েছিল।

তবে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ৭০২, ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৬৯৮, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ৭০০, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ৬৯৯ এবং ইসলামি আদর্শ বিষয়ের ৭০১ নম্বর কোড বাতিল করে মূল বিজ্ঞপ্তি বহাল রাখা হয়েছে।

এদিকে, বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী—গত ২২ জুলাই দুপুর ১২টা থেকে ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২২ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফলভাবে আবেদনকারীরা পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা অর্থাৎ, ২৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ফি পরিশোধ করতে পারবেন।

আবেদনকারীদের বয়স সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। প্রার্থীর বয়স এর চেয়ে কম বা বেশি হলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদন প্রক্রিয়া শেষে চলতি বছরের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা (এমসিকিউ টাইপ) অনুষ্ঠিত হতে পারে।

