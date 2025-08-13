এমপিওভুক্ত কর্মচারীদের ঈদ বোনাস বাড়ছে, পাবেন বেতনের ৭৫ শতাংশ

এমপিওভুক্ত কর্মচারীদের ঈদ বোনাস বাড়ছে, পাবেন বেতনের ৭৫ শতাংশ
দেশের সব এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ঈদ বোনাস বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অর্থ মন্ত্রণালয় এ প্রস্তাবে অনুমোদন দিলে মূলত বেতনের ৭৫ শতাংশ হারে বোনাস পাবেন কর্মচারীরা।
বুধবার (১৩ আগস্ট) সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরারের সঙ্গে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের বৈঠকে এ তথ্য জানানো হয়। বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক শিক্ষক নেতা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তারা জানান, বৈঠকে শিক্ষা উপদেষ্টা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ঈদ বোনাস মূল বেতনের ৭৫ শতাংশ হারে দিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা পাঠিয়েছে। এ প্রস্তাব অনুমোদন হলেই কর্মচারীদের ঈদ বোনাস বাড়বে।
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মোট এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬ হাজার ৪৪৭টি। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন এক লাখ ৭৭ হাজার এমপিওভুক্ত কর্মচারী।
