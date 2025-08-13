  2. শিক্ষা

একাদশে ভর্তি

বিড়ম্বনায় দুবার এসএসসি দেওয়া শিক্ষার্থীরা, করণীয় জানালো কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৮ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
বিড়ম্বনায় দুবার এসএসসি দেওয়া শিক্ষার্থীরা, করণীয় জানালো কর্তৃপক্ষ
একাদশে ভর্তি আবেদন করতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কিছু শিক্ষার্থী/ ফাইল ছবি

একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনে ভর্তি আবেদন করতে গিয়ে দুই বা ততোধিকবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেওয়া সব শিক্ষার্থী বিড়ম্বনায় পড়েছেন। ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে সাইন আপ করার সময় ‘এসএসসি রেজাল্ট নট ফাউন্ড’ দেখতে পাচ্ছেন তারা। এতে ভর্তি আবেদন করতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিক্ষার্থীরা এ ধরনের সমস্যায় পড়লে যে কোনো একটি পরীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে আবেদন করতে পারবেন। তবে ভুয়া তথ্যে আবেদন করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) একাদশে ভর্তির কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইট থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, যেসব শিক্ষার্থী একাধিকবার, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বছরে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাদের অনেকেই অনলাইনে সাইন-আপ করার সময় ‘এসএসসি রেজাল্ট নট ফাউন্ড’ বার্তা পাচ্ছেন।

বিড়ম্বনায় দুবার এসএসসি দেওয়া শিক্ষার্থীরা, করণীয় জানালো কর্তৃপক্ষ

ভর্তি প্রক্রিয়ায় এমন সমস্যার সম্মুখীন হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে নিজের যে কোনো একটি পরীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে আবেদন সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়েছে, প্রযুক্তিগত কারণে সিস্টেমে সব বছরের ফলাফল স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শিত না হওয়ায় আবেদনকারীরা চাইলে পছন্দের ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। লিঙ্কে আবেদন করার নিয়মাবলি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বিস্তারিত দেওয়া আছে।

গত ২৪ জুলাই দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য নতুন নীতিমালা প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। ৩০ জুলাই দুপুর ১২টা থেকে অনলাইনে প্রথম ধাপে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের চাপ ও সুবিধার কথা বিবেচনা করে এ ধাপে আবেদনের শেষ সময় ১১ আগস্ট থেকে বাড়িয়ে আগামী ১৫ আগস্ট রাত ৮টা পর্যন্ত করা হয়েছে।

এবারও তিন ধাপে আবেদন নেওয়া হবে। এরপর শিক্ষার্থী নির্বাচনের ফল প্রকাশ, নিশ্চায়ন, মাইগ্রেশন শেষে নির্বাচিতদের চূড়ান্ত ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ৭ সেপ্টেম্বর, যা চলবে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হবে।

এএএইচ/কেএসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।