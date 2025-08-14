  2. শিক্ষা

ডিএমটিসিলে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১১ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
বৃহস্পতিবার সারাদেশে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
রাতে ডুয়েটের সামনে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের অধীন প্রকৌশলী পদে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিতের প্রতিবাদে সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা।

বুধবার (১৩ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক সাব্বির আহমেদের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

এতে বলা হয়, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের অযৌক্তিক রিটের কারণে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) সেকশন ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করার প্রতিবাদে এবং দশম গ্রেড উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ উন্মুক্তের জন্য বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে দেশের সব পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল করার জন্য আহ্বান জনানো হলো।

এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় ডিএমটিসিএলের অধীন নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিতের প্রতিবাদে ঢাকা প্রকৌশল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) সামনে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা।

জানা যায়, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতে নির্দেশে ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য ডিএমটিসিলের ১০ ধরনের প্রকৌশলী নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছেন দেশের সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর শিক্ষার্থীরা।

