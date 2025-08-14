আইএইচটি-ম্যাটসে ভর্তি আবেদন শুরু আজ, পরীক্ষা ১৯ সেপ্টেম্বর
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ও মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুলগুলোতে (ম্যাটস) ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি ও ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) থেকে এ আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে।
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি কোর্স ও ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং কোর্সে সরকারি ও বেসরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ও মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুলসমূহে (ম্যাটস) ভর্তির জন্য ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।
প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে ন্যূনতম জিপিএ-৩ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় আবশ্যিকভাবে জীববিজ্ঞান থাকতে হবে এবং জীববিজ্ঞানে ন্যূনতম জিপিএ-২ পয়েন্ট হতে হবে।
বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, অনলাইন আবেদন শুরু বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকাল ১০টায়, যা চলবে ২৭ আগস্ট রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। আর ভর্তি পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।
প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। সব প্রক্রিয়া শেষে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের অনলাইনে (dgme.teletalk.com.bd) আবেদন করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার ফি ৭০০ টাকা। টেলিটকের প্রি-প্রেইড সিমের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে।
ভর্তি পরীক্ষার শর্তাবলি, ভর্তির যোগ্যতা, ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র, আইএইচটি, ম্যাটসের আসন সংখ্যা ও বিন্যাস, অনলাইন ফরম পূরণের নিয়মাবলি প্রার্থী নির্বাচন ও ভর্তি-সংক্রান্ত তথ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ওয়েবসাইট {www.mefwd.gov.bd}, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট {www.dgme.gov.bd} ও টেলিটকের ওয়েব পোর্টাল dgme.teletalk.com.bd থেকে জানা যাবে।
এএএইচ/এমকেআর/এএসএম