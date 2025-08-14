জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হচ্ছে বাধ্যতামূলক গোষ্ঠী স্বাস্থ্য বিমা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হচ্ছে বাধ্যতামূলক গোষ্ঠী স্বাস্থ্য বিমা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য চালু হচ্ছে দুই বছরের বাধ্যতামূলক গোষ্ঠী স্বাস্থ্য বীমা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রোটেকটিভ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের গোষ্ঠী স্বাস্থ্য বিমা কর্মসূচির আওতায় এ চুক্তি নবায়ন করেছে।
জানা গেছে, চুক্তির মেয়াদ চলতি বছরের ১৫ জুলাই থেকে শুরু হয়ে ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বহাল থাকবে। নিয়ম অনুযায়ী প্রেষণে বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এ বিমা প্রযোজ্য। পাশাপাশি পোষ্যদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা (৭০ বছর বয়স পর্যন্ত) ও সন্তান (২৫ বছর বয়স পর্যন্ত) সুবিধা পাবেন।
এদিকে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির জন্য আগামী ১৭ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট তারিখের মধ্যে জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন নম্বর, জন্মতারিখ ও ছবি পিএএমএস সফটওয়্যারে যুক্ত করে এর প্রিন্ট কপি কল্যাণ শাখা, অর্থ ও হিসাব দপ্তরে জমা দিতে হবে।
বিমা প্রিমিয়াম হার মাসিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে স্বামী/স্ত্রী জনপ্রতি ৪৩৮ টাকা, সন্তান জনপ্রতি ৩৯৬ টাকা, পিতা-মাতা জনপ্রতি ৪৩৮ টাকা।
স্ত্রীর ক্ষেত্রে ১ জুলাই ২০২৫-এর পূর্বে অন্তঃসত্ত্বা হলে মাতৃত্ব বীমা সুবিধা প্রযোজ্য হবে না। একই তারিখ থেকে বকেয়াসহ প্রিমিয়াম কর্তন শুরু হবে।
যারা পূর্বে ফরম পূরণের মাধ্যমে পোষ্য সদস্য অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তারা যদি কাউকে বাদ দিতে চান, তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিচালক, অর্থ ও হিসাব দপ্তরে আবেদন করতে হবে।
