মাইলস্টোন ট্র্যাজেডিতে এইচএসসির স্থগিত ২২ জুলাইয়ের পরীক্ষা রোববার

প্রকাশিত: ০৯:৫৩ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
ঢাকার উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় উদ্ভূত পরিস্থিতি গত ২২ জুলাইয়ের এইচএসসি ও সমমানের সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল। ওইদিনের স্থগিত পরীক্ষাগুলো রোববার (১৭ আগস্ট) অনুষ্ঠিত হবে।

পুনর্নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী—রোববার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সাধারণ ৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এইচএসসির পাঁচটি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সেগুলো হলো—রসায়ন দ্বিতীয়পত্র, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয়পত্র, ইতিহাস দ্বিতীয়পত্র, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন দ্বিতীয়পত্র এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দ্বিতীয়পত্র।

একইদিনে বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ডের অধীনে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। ওই পরীক্ষাটি রোববার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সারাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। তবে কারিগরি বোর্ডের স্থগিত সব পরীক্ষা এরই মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

২৪ জুলাইয়ের স্থগিত পরীক্ষা হবে মঙ্গলবার

এদিকে, সাধারণ ৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২৪ জুলাইয়ের পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছিল। ওইদিনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার। পুনর্নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী-মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অর্থনীতি প্রথমপত্র, প্রকৌশল ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস প্রথমপত্রের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে মাদরাসা বোর্ডের অধীন আলিমের ২৪ জুলাইয়ের স্থগিত তিনটি বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে মঙ্গলবার। বিষয়গুলো হলো—বালাগাত ও মানতিক (সাধারণ বিভাগ), পদার্থবিজ্ঞান প্রথমপত্র (তত্ত্বীয়) ও তাজবীদ প্রথমপত্র (মুজাব্বিদ মাহির বিভাগ)। এ পরীক্ষাগুলো সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

ব্যবহারিক পরীক্ষা শুরু ২১ আগস্ট লিখিত পরীক্ষা শেষে আগামী ২১ আগস্ট থেকে এইচএসসি ও আলিমের ব্যবহারিক পরীক্ষা শুরু হবে। এ ব্যবহারিক পরীক্ষা চলবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। আগামী ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরীক্ষকদের পরীক্ষার নম্বর ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর অনলাইনে অ্যান্ট্রি করতে হবে।

দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের মোর্চা বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি সূত্র জানায়, পাবলিক পরীক্ষা আইন ও বিধি মেনে লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ায় ৬০ দিনের মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। সেই হিসাবে ২১ আগস্ট এবার লিখিত পরীক্ষা শেষ হলে ২০ অক্টোবরের মধ্যে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে।

গত ২৬ জুন এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হয়। দেশের ২ হাজার ৭৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবার ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সারাদেশে এ পরীক্ষায় অংশ নিতে ফরম পূরণ করেছিলেন ১২ লাখ ৫১ হাজার ১১১ জন পরীক্ষার্থী। তবে পরীক্ষার প্রথমদিন থেকেই প্রায় ২৬ হাজার পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত রয়েছেন। বিষয়ভেদে অনুপস্থিতির এ হার কোনোদিন কিছুটা বেড়েছে, আবার কোনোদিন কিছুটা কমেছেও।

