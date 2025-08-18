শিক্ষাসচিবের সঙ্গে সাক্ষাতে ৩০ প্রস্তাবনা তুলে ধরলো শিবির
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের রুটিন দায়িত্বে থাকা মো. মজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতারা। এ সময় তারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারে ৩০ দফা প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। প্রস্তাবের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সামরিক ও শারীরিক শিক্ষা, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নিয়োগ কমিশন গঠন, নারী শিক্ষার প্রসারসহ নানান বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।
রোববার (১৭ আগস্ট) সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রশিবিরের প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক সিবাগাতুল্লাহ। ছাত্রশিবিরের প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের এক প্রতিনিধিদল সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক সিবাগাতুল্লাহ। মতবিনিময় শেষে তিনি শিক্ষা সচিবের কাছে ছাত্রশিবির প্রণীত ৩০ দফা শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাবনার কপি আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর করেন।
যা আছে ৩০ দফা প্রস্তাবনায়
১. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কমিশন গঠন
২. জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা
৩. ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সমন্বয়ে আধুনিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন
৪. বহুমাত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ
৫. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত শিক্ষায় অগ্রাধিকার
৬. ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা
৭. সামরিক ও শারীরিক শিক্ষা নিশ্চিত করা
৮. শিক্ষা বাজেট অগ্রাধিকার
৯. শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক স্কুলিং পদক্ষেপ
১০. উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন
১১. স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নিয়োগ কমিশন গঠন
১২. নারী শিক্ষার প্রসারে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা
১৩. শিক্ষা আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
১৪. শিক্ষার্থীদের জন্য শতভাগ আবাসন নিশ্চিত ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিকীকরণ
১৫. মানসিক স্বাস্থ্য সেবা ও কাউন্সেলিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
১৬. শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষাঙ্গন বাস্তবায়ন
১৭. যোগ্য ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ গঠন
১৮. গবেষণামুখী উচ্চশিক্ষা
১৯. মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা
২০. কারিগরি শিক্ষার মান বৃদ্ধি
২১. মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার
২২. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কাঠামোর আধুনিকায়ন
২৩. শিক্ষক মূল্যায়নের কার্যকর পদ্ধতি প্রবর্তন
২৪. চাকরিতে সমান সুযোগ ও ন্যায়ভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা
২৫. ছাত্ররাজনীতির যথাযথ চর্চা ও নিয়মিত ছাত্রসংসদ নির্বাচন আয়োজন
২৬. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা
২৭. পথশিশু ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মূলধারার শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা
২৮. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্ব হ্রাস
২৯. উপজাতি ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়ন ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং
৩০. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিভাবক-অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।
প্রতিনিধিদলে ছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সমাজসেবা সম্পাদক আব্দুল মোহাইমেন, ব্যবসায় শিক্ষা সম্পাদক গোলাম জাকারিয়া, শিক্ষা সম্পাদক মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, বিতর্ক সম্পাদক আসাদুল ইসলাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম প্রমুখ।
