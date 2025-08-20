একাদশে ভর্তি
ফল প্রকাশের পরই ওয়েবসাইট ডাউন, ভোগান্তিতে শিক্ষার্থীরা
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিতে প্রথম ধাপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। বুধবার (২০ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ভর্তির কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটে (www.xiclassadmission.gov.bd) এ ফল প্রকাশ করা হয়।
এদিকে, ফল প্রকাশের পরপরই ভর্তির কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইট ডাউন হয়ে গেছে। এতে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।
ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলেই দেখানো হচ্ছে, ‘সিস্টেমটি রক্ষণাবেক্ষণের কারণে কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখিত।’
কলেজে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী আরিফুর রহমান বলেন, ফল প্রকাশের খবর পাওয়ার পর আমি ওয়েবসাইটে প্রবেশের চেষ্টা করি। কিন্তু বারবার লোডিং দেখাচ্ছে, ফল দেখতে পারছি না। এতে দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি।
বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন একাদশে ভর্তি কমিটির সদস্যরা। জানতে চাইলে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক মো. রিজাউল হক জাগো নিউজকে বলেন, একসঙ্গে কয়েক লাখ ইউজার প্রবেশ করায় ওয়েবসাইট ডাউন হয়েছে। বুয়েটের বিশেষজ্ঞ টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে এটি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।
