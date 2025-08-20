  2. শিক্ষা

প্রথম দফায় ভর্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীও পায়নি ৩৭৮ কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৭ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
প্রথম দফায় ভর্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীও পায়নি ৩৭৮ কলেজ
একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিতে প্রথম ধাপের ফল প্রকাশ হয়েছে/ ফাইল ছবি

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনে ভর্তিতে প্রথম ধাপের ফল প্রকাশ হয়েছে। এতে দেশের ৩৭৮টি কলেজ ভর্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীও পায়নি। এছাড়া ১০টি কলেজে কেউ ভর্তি হওয়ার জন্য পছন্দক্রমও (চয়েজ) দেয়নি।

বুধবার (২০ আগাস্ট) রাতে প্রকাশিত ফলাফল বিশ্লেষণ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক মো. রিজাউল হক জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ বছর সারাদেশের ৮ হাজার ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (কলেজ ও আলিম মাদরাসা) একাদশ শ্রেণিতে কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি করানো হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৭৮টিতে ভর্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীও পাওয়া যায়নি। আবার ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেউ ভর্তির জন্য আগ্রহ দেখায়নি। সেখানে কেউ পছন্দক্রম দেয়নি।

আরও পড়ুন

প্রথম ধাপে কলেজ পাননি ২৫ হাজার ৩৪৮ জন

প্রথম ধাপে আবেদন করেও কোনো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাননি ২৫ হাজার ৩৪৮ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে আবার জিপিএ-৫ পাওয়া ৫ হাজার ৭৬৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন।

প্রকাশিত ফলাফলের তথ্যমতে, গত ৩০ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট রাত ৮টা পর্যন্ত প্রথম ধাপে আবেদন নেওয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে ফি পরিশোধ করে সফলভাবে আবেদন করেছেন মোট ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৩১০ জন শিক্ষার্থী। তারা কলেজ পছন্দক্রম (চয়েজ) দিয়েছেন ৫৯ লাখ ২৮ হাজার ৫৬৭টি।

অনলাইনে মোট আবেদনকারীর মধ্যে প্রথম ধাপে কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন ১০ লাখ ৪৭ হাজার ৯৬২ জন। কোনো কলেজ পাননি ২৫ হাজার ৩৪৮ জন।

এএএইচ/কেএসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।