  2. শিক্ষা

বিএএফ শাহীন কলেজে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সামিট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
সামিটের উদ্বোধন করেন বিমান বাহিনীর শিক্ষা পরিদপ্তরের পরিচালক এয়ার কমডোর আবুল ফজল মুহাম্মদ আতিকুজ্জামান

রাজধানীর ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিন হাজার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা আয়োজন করেছে ‘ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সামিট-২০২৫’। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) কলেজ প্রাঙ্গণে এই সামিটের উদ্বোধন করেন বিমান বাহিনীর শিক্ষা পরিদপ্তরের পরিচালক এয়ার কমডোর আবুল ফজল মুহাম্মদ আতিকুজ্জামান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এয়ার কমডোর আবুল ফজল মুহাম্মদ আতিকুজ্জামান বলেন, এ আয়োজন শিক্ষার্থীদের দেশ ও দেশের বাইরে ইংরেজি ভাষার দক্ষতা অর্জনে সহায়তায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্বসূলভ সম্পর্ক দৃঢ় হবে।

এ সময়, তিনি মাইলস্টোন স্কুলের বিমান দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করেন।

বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার ক্লাব এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকার অধ্যক্ষ ও বিমান বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

