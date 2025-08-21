বিএএফ শাহীন কলেজে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সামিট

বিএএফ শাহীন কলেজে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সামিট
রাজধানীর ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিন হাজার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা আয়োজন করেছে ‘ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সামিট-২০২৫’। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) কলেজ প্রাঙ্গণে এই সামিটের উদ্বোধন করেন বিমান বাহিনীর শিক্ষা পরিদপ্তরের পরিচালক এয়ার কমডোর আবুল ফজল মুহাম্মদ আতিকুজ্জামান।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে এয়ার কমডোর আবুল ফজল মুহাম্মদ আতিকুজ্জামান বলেন, এ আয়োজন শিক্ষার্থীদের দেশ ও দেশের বাইরে ইংরেজি ভাষার দক্ষতা অর্জনে সহায়তায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্বসূলভ সম্পর্ক দৃঢ় হবে।
এ সময়, তিনি মাইলস্টোন স্কুলের বিমান দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করেন।
বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার ক্লাব এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকার অধ্যক্ষ ও বিমান বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
