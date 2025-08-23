একাদশে ভর্তির দ্বিতীয় ধাপের অনলাইন আবেদন শুরু

একাদশে ভর্তির দ্বিতীয় ধাপের অনলাইন আবেদন শুরু
চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির দ্বিতীয় ধাপে অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে অনলাইনে এ আবেদন শুরু হয়, যা চলবে ২৫ আগস্ট রাত ৮টা পর্যন্ত পর্যন্ত। দ্বিতীয় ধাপের ফল প্রকাশ করা হবে ২৮ আগস্টে।
একাদশে ভর্তির কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটে শনিবার সকালে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। এত বলা হয়েছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ আজ ২৩ আগস্ট (শনিবার) সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে। ২৫ আগস্ট (সোমবার) রাত ৮টা পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলবে।
একাদশে ভর্তির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক মো. রিজাউল হক। তিনি জানান, এবার ভর্তিযোগ্য মোট কলেজ ও মাদরাসার সংখ্যা ৮ হাজার ১৫টি। এগুলোতে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিযোগ্য আসন আছে ২৫ লাখ ৬৩ হাজার ৬৩টি।
এসব আসনের বিপরীতে প্রথম ধাপে আবেদন করেছিল ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৩১০ জন শিক্ষার্থী। প্রথম ধাপে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছে ১০ লাখ ৪৭ হাজার ৯৬২ জন। বাকি ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী আবেদন করেও ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়নি। তারা দ্বিতীয় ধাপে পুনরায় আবেদন করতে পারবে।
