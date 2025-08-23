জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
অনার্স প্রথমবর্ষের পরীক্ষা শুরু কাল, সঙ্গে মোবাইল থাকলে বহিষ্কার
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ সালের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে রোববার (২৪ আগস্ট)। এদিন ‘স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস’ বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দুপুর দেড়টা থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী—লিখিত পরীক্ষা চলবে আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। সারাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষাকেন্দ্রে নকল ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি রোধে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র, কেন্দ্রতালিকা ও বিস্তারিত সময়সূচি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কোনো পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোন বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবে না। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কেউ মোবাইল ফোন পরীক্ষার হলে আসলে তাকে বহিষ্কারসহ কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে।
এএএইচ/এমআরএম/এমএস