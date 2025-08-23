  2. শিক্ষা

২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষা মে-জুনে, হবে পূর্ণ সিলেবাস-নম্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০২ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি ও পূর্ণ নম্বরের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার (২৩ আগস্ট) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস ২০২৪ সালের আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হয়েছে। এসব শিক্ষার্থী ২০২৬ সালের মে-জুন মাসে অনুষ্ঠেয় এইচএসসি, আলিম ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেবে।

এতে আরও জানানো হয়, পরীক্ষাগুলো সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ সময়ের মধ্যে এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য পূর্ণ নম্বর অনুযায়ী নেওয়া হবে।

শিক্ষাবোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে বিষয়টি অবগত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে এনসিটিবি।

