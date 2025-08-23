সাত কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফল ৭২ ঘণ্টার মধ্যে
রাজধানীর সরকারি সাতটি কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এটিই প্রস্তাবিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে প্রথম ভর্তি পরীক্ষা।
শনিবার (২৩ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিজ্ঞান ইউনিট এবং বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ব্যবসায়ী শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে শুক্রবার (২২ আগস্ট) কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়।
এদিকে, ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিনদিন অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফল প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির প্রশাসক ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, প্রথমবারের মতো আমরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধীনে ভর্তি পরীক্ষা নিলাম। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে। বুয়েট টেকনিক্যাল টিম ফল প্রস্তুতের কাজ করছে। আগামী তিনদিনের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। অনলাইনে শিক্ষার্থীরা নিজের ফল দেখতে পারবে।
জানা যায়, ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, তিতুমীর ও বাঙলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা কলেজ, কবি নজরুল কলেজ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে প্রস্তাবিত সেন্ট্রাল ইউনির্ভাসিটির ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সাত কলেজের অভ্যন্তরে ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তবে ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতির হার কেমন তা জানায়নি কর্তৃপক্ষ।
এএএইচ/ইএ/জিকেএস