হিজাব ইস্যুতে বরখাস্ত
ভিকারুননিসার সেই শিক্ষিকার পক্ষ নিয়ে ছাত্রীদের অবস্থান-বিক্ষোভ
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বসুন্ধরা শাখায় হিজাব পরায় ক্লাস থেকে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় এক শিক্ষিকাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ওই শিক্ষিকার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ করেছে স্কুলটির বসুন্ধরা শাখার নবম-দশম শ্রেণির একদল শিক্ষার্থী।
বুধবার (২৭ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তারা বসুন্ধরা শাখায় অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে। দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত তারা এ কর্মসূচি পালন করে।
শিক্ষার্থীদের দাবি, ফজিলাতুন নাহার নামে অভিযুক্ত ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভুল তথ্য ছড়ানো হয়েছে। তিনি স্কুলের ড্রেস কোড মানতে বলেছেন। হিজাব পরতে নিষেধ করেননি বা ক্লাস থেকে বের করে দেননি। সেজন্য শিক্ষিকা ফজিলাতুন নাহারের বিরুদ্ধে বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করার দাবি তাদের।
- আরও পড়ুন
- হিজাব পরায় ছাত্রীদের বের করে দেওয়া শিক্ষিকা বরখাস্ত
- পুলিশ-শিক্ষার্থী সংঘর্ষ, টিয়ারশেল-সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ
অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে শিক্ষার্থীদের হাতে ‘মিথ্যা অভিযোগ মুছে দাও, শিক্ষকের ন্যায় ফিরিয়ে দাও’, ‘জাস্টিজ ফর নাহার আপা’, ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিজ ফর নাহার আপা’, ‘শিক্ষক জাতির দিশারী, তার সম্মান রক্ষা করি’, ‘শিক্ষকের ন্যায়বিচার চাই, সত্যের কোনো বিকল্প নেই’ ইত্যাদি বিভিন্ন স্লোগান দেয়।
কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া দশম শেণির ছাত্রী মেহের আফরোজ কনক বলে, আমাদের শিক্ষকের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে। তিনি ছাত্রীদের ড্রেসকোড মানতে বলেছিলেন। তাই তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে।
নবম শ্রেণির ছাত্রী রোকাইয়া বিনতে মাজহার বলে, আমাদের আপা হিজাব পরতে নিষেধ করেননি, তিনি সঠিকভাবে হিজাব পরতে বলেছিলেন। প্যানেল শিক্ষার্থী যারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছিল, তারা শেষ পিরিয়ডে ওই ক্লাসে গেলে আপা তাদের বলেছিলেন, বাইরে গিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে। প্যানেল ছাত্রীরা ড্রেসকোড না মানা ছাত্রীদের বাইরে নিয়ে ৮-১০ মিনিট কথা বলেন। আমরা আপার পুনর্বহাল চাই।
জানতে চাইলে ভিকারুনসিনা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাজেদা বেগম বলেন, অভিযোগ ওঠায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সেটা অ্যাডহক কমিটির সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে। তদন্ত শেষে যে প্রতিবেদন আসবে, সে অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেবো।
এএএইচ/কেএসআর/জিকেএস