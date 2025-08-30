সীতাকুণ্ডে গোলাম হোসেন স্মৃতি বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে আলহাজ গোলাম হোসেন স্মৃতি বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) দিনব্যাপী আয়োজনের মধ্য দিয়ে চার পর্বে আয়োজন করা হয় এ অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বৃত্তির পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক লায়ন মো. আসলাম চৌধুরী এফসিএ।
চার পর্বের আয়োজনে প্রথম পর্বে ছিল দুটি কেন্দ্রে সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ, দ্বিতীয় পর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের পাঁচ মিশালী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তৃতীয় পর্বে শিক্ষা সেমিনার ও আলোচনা সভা বিষয়: ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ক সেমিনার এবং শেষ পর্বে গুণীজন সংবর্ধনা। এতে বিখ্যাত সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী, মৌলভীপাড়া (দক্ষিণ মহাদেবপুর), ৫নং ওয়ার্ড সীতাকুণ্ড (পৌরসভার) মরহুম মিজানুল হক চৌধুরীর পরিবারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মিজানুল হক চৌধুরীর সন্তান ইঞ্জিনিয়ার শাহরিয়ার হোসেন চৌধুরী।
জেএএম সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এই বৃত্তি পরীক্ষায় এবার ৯৯২ পরীক্ষার্থী অংশ নেন। তাদের মধ্য ৫ জন মেধা, ১২ জন ট্যালেন্টপুল, ১২ জন সাধারণ গ্রেডসহ মোট ২৯ জনকে বৃত্তি দেওয়া হয়।
আসলাম চৌধুরী বলেন, গর্ব করার মতো ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ে তোলা সময়ের দাবি। এই জন্য সমন্বিত উদ্যোগের বিকল্প নেই। স্বপ্ন অনেক বড় থাকবে। ধাপে ধাপে এ লক্ষ্য অর্জনে কঠিন দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাবে এগিয়ে যেতে হবে। সফলতা সহজলভ্য কিছু নয়, প্রয়োজন সদিচ্ছা এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রবল ইচ্ছা শক্তি। এখানে পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা বাধা হয় না।
সীতাকুণ্ড সরকারি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক নজির আহমদের সভাপতিত্বে ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (বাশিস) চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক মোবারক আলীর সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি ভিসি অধ্যাপক ড. মো. ওবাইদুল করিম, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাশিস চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম টিপু।
এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ডা. কমল কদর, জয়নাল আবেদীন দুলাল, জাকির হোসেন, জহুরুল আলম জহুর, ফজলুল করিম চৌধুরী, বখতিয়ার উদ্দিন।
