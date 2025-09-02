বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের নতুন কর্মসূচি, ৪ সেপ্টেম্বর মহাসমাবেশ
‘প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন’-এর ব্যানারে চলমান আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন বিএসসি ইঞ্জিনিয়াররা। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী- আগামী ৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে বিভাগীয় মহাসমাবেশ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দিনভর ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের পাশাপাশি দেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্দোলনরত বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমা কোটা প্রথার বিরুদ্ধে লাল কার্ড প্রদর্শন করেন।
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের নামের আগে প্রকৌশলী লেখায় নিষেধাজ্ঞাসহ তিন দফা দাবিতে বিএসসি ইঞ্জিনিয়াররা আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুয়েট, রুয়েট, চুয়েট ও কুয়েটে চলছে কমপ্লিট শাটডাউন।
প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের নেতারা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তাদের এ আন্দোলন চলছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তা চলবে।
ইঞ্জিনিয়ারদের তিন দফা দাবি হলো-
১. নবম গ্রেড সহকারী প্রকৌশলী পদে পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ এবং ন্যূনতম যোগ্যতা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার করা।
২. দশম গ্রেডে ডিপ্লোমা কোটা বাতিল করে সবার জন্য উন্মুক্ত করা।
৩. বিএসসি ছাড়া কেউ যেন নামের সঙ্গে ‘ইঞ্জিনিয়ার’ উপাধি ব্যবহার করতে না পারে।
আন্দোলনরত বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, এ তিন দফা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলমান থাকবে। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে বিভাগীয় মহাসমাবেশের মাধ্যমে তাদের কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে।
গত ২৭ আগস্ট প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের পূর্বঘোষিত ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শাহবাগ থেকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার দিকে যাওয়ার পথে পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।
পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে শিক্ষার্থীরা সামনে এগিয়ে যেতে চাইলে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। একই সঙ্গে পুলিশ কয়েক রাউন্ড টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে বেশ কয়েকজন বুয়েট শিক্ষার্থী আহত হন।
