৭৫ বছর বয়সে বিএ পাস করলেন কৃষক সাদেক আলী

৭৫ বছর বয়সে বিএ পাস করলেন কৃষক সাদেক আলী
শিক্ষার কোনো বয়স নেই—এ কথারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন নাটোরের কৃষক সাদেক আলী প্রামাণিক। ৭৫ বছর বয়সে নিজের ইচ্ছায় করেছেন বিএ পাস। এ সাফল্যের জন্য তাকে সংবর্ধনা দিয়েছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গাজীপুরের বাউবি অডিটোরিয়ামে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম।
উপাচার্য বলেন, অসুস্থ শরীর, ভাঙা পা; সবকিছুর পরও ৭৫ বছর বয়সে বিএ পাসের গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শিক্ষার কোনো বয়স নেই। সাদেক আলী কেবল একজন ডিগ্রিধারী নন, তিনি আজীবন শেখার এক অনন্য প্রতীক।
তিনি বলেন, বয়স কখনো শিক্ষার অন্তরায় হতে পারে না। সাদেক আলী আজীবন শিক্ষার এক অনন্য উদাহরণ তৈরি করেছেন। বাউবির শিক্ষা কার্যক্রম যেমন প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য আশীর্বাদ, তেমনই সব বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্যও সমানভাবে উন্মুক্ত।
সংবর্ধিত শিক্ষার্থী সাদেক আলী প্রামাণিক বলেন, ‘ছোটবেলায় বাবা-মা হারিয়ে অনেক কষ্টের মধ্যে বড় হয়েছি। আর্থিক সংকটে ইন্টারমিডিয়েটের (উচ্চমাধ্যমিক) পর পড়া ছাড়তে হয়। কৃষিকাজে মন দিয়ে জমিজমা, খামার ও বাগান গড়ে তুলেছি। ২০১৬ সালে হজ শেষে ছেলের উৎসাহে বাউবিতে ভর্তি হয়ে আবার পড়াশোনা শুরু করি। আজ বিএ পাস করতে পেরে জীবনের বড় আক্ষেপ ঘুচেছে। শিক্ষাগ্রহণের কোনো শেষ নেই, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবো।’
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাঈদ ফেরদৌস এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীম।
