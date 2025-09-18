তিন দাবি
পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের ‘কাকতাড়ুয়া দহন’, বিভাগীয় সমাবেশের ডাক
তিন দফা দাবিতে ঢাকাসহ সারাদেশে ব্যতিক্রমী ‘কাকতাড়ুয়া দহন’ কর্মসূচি করেছেন সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইনডোর গ্রাউন্ডে এই কর্মসূচি করেন তারা। দেশের সব পলিটেকনিকেও একই কর্মসূচি করা হয়।
‘কাকতাড়ুয়া দহন’ কর্মসূচি বিষয়ে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা জানান, গ্রামে ফসলের ক্ষেত থেকে পাখি তাড়াতে যেভাবে জামা-কাপড় পরিয়ে মানবপ্রতীক বানিয়ে রাখা হয়, সেভাবে প্রতীক বানিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের চাকরির ক্ষেত্র থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতীকীভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবিগুলো হলো- প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন কর্তৃক ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের প্রকাশ্যে গুলি করা ও জবাই করে হত্যার হুমকি প্রদানকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক তিন দফা দাবির পক্ষে পরিচালিত সব কার্যক্রম রাষ্ট্র কর্তৃক অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং কারিগরি ছাত্র আন্দোলন, বাংলাদেশের উত্থাপিত যৌক্তিক ছয় দফা দাবির রূপরেখা ও সুপারিশ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।
এদিকে তিন দফা দাবি আদায়ে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকাসহ সারাদেশের সব বিভাগীয় শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছেন পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা। কারিগরি ছাত্র আন্দোলনের প্রচার কমিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
এএএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম