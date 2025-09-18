জাতীয় নীতি-নির্ধারণী প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ‘ট্রাইলেক্স’

জাতীয় নীতি-নির্ধারণী প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ‘ট্রাইলেক্স’
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাশনাল পলিসি কমপিটিশনের (জাতীয় নীতি-নির্ধারণী প্রতিযোগিতা) গ্র্যান্ড ফিনালে হয়েছে। এতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে টিম ‘ট্রাইলেক্স’। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘অডি ৮০১ হল’-এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিকেলে এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে তারুণ্যের উৎসবের অংশ হিসেবে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ল’ অ্যান্ড মুটিং সোসাইটি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এর আয়োজন করে। প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের নীতি, উন্নয়ন ও নেতৃত্ব নিয়ে অর্থবহ আলোচনায় সম্পৃক্ত করা।
ন্যাশনাল পলিসি কমপিটিশনের গ্র্যান্ড ফিনালের সকালের সেশনে ফাইনালিস্ট দলগুলো তাদের উদ্ভাবনী, গবেষণামূলক ও বাস্তবভিত্তিক সমাধানসমৃদ্ধ নীতিপত্র উপস্থাপন করেন। সেগুলো মূল্যায়ন করেন একদল বিচারক।
বিচারকরা অংশগ্রহণকারীদের বিশ্লেষণী গভীরতা, সৃজনশীলতা ও পেশাদারত্বের প্রশংসা করেন। বিশেষভাবে তারা প্রস্তাবিত নীতিসমূহের মৌলিকতা এবং বাস্তবজীবনে প্রযোজ্যতাকে গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত (উপদেষ্টা মর্যাদাসম্পন্ন) লুফতে সিদ্দিকী। তিনি বলেন, কোনো তথ্য-প্রমাণকে উপেক্ষা করে যদি সেটিকে আমাদের নিজস্ব ধারণা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তবে তা ভুল তথ্য বা বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্য ও অধ্যাপক আবদুর রব খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুব-উল-আলম, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত আজীবন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বেনজির আহমেদ।
গ্র্যান্ড ফিনালে বিজয়ী দলগুলোর নাম ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এবারের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ট্রাইলেক্স, প্রথম রানার আপ ইঙ্ক অ্যান্ড ইমপ্যাক্ট এবং দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছে দ্য লিটিগেশন উইজার্ডস।
