২৭তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্তদের ভেরিফিকেশন ফরম জমার নির্দেশ
২৭তম বিসিএসে মৌখিক পরীক্ষা দিয়েও নিয়োগবঞ্চিত ১ হাজার ১৩৭ জনকে নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট। এসব প্রার্থীদের নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। প্রথম ধাপে সুপারিশপ্রাপ্তদের পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৭তম বিসিএসে প্রথম পর্যায়ে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত কমিশনের ওয়েবসাইট হতে তিন কপি প্রাক চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই ফরম (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। এরপর তা পিএসসির কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকায় জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ ফরম জমা দেওয়া যাবে।
নির্ধারিত তারিখের পর আর কোনো প্রাক চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই ফরম (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) জমা নেওয়া হবে না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে পিএসসি।
জানা যায়, ২৭তম বিসিএসের প্রথম মৌখিক পরীক্ষা ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বাতিল করে দেয় পিএসসি। ওই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে মনির হোসেনসহ কয়েকজন হাইকোর্টে রিট অবেদন করেন। সেই রিটের শুনানি শেষে বিচারপতি মো. আবদুর রশিদ ও বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ ২০০৮ সালের ৩ জুলাই প্রথম মৌখিক পরীক্ষা বাতিলে পিএসসির সিদ্ধান্তকে বৈধ ঘোষণা করেন। হাইকোর্টের রায়ের পর দ্বিতীয়বারের মতো মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের পক্ষে মো. সোহেল রানাসহ বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থী ২০০৮ সালে হাইকোর্টে আরেকটি রিট করেন। পরবর্তীতে বিচারপতি মিফতাহ্ উদ্দিন চৌধুরী রুমী ও বিচারপতি এবি সিদ্দিকীর হাইকোর্ট বেঞ্চ ২০০৯ সালের ১১ নভেম্বরের দ্বিতীয় মৌখিক পরীক্ষা অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। সে রায়ে প্রথম মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তিন মাসের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া এবং দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরিতে নিযুক্তদের বহাল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।
তবে হাইকোর্টের এ রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের করা তিনটি আপিলের শুনানি শেষে ২০১০ সালের ১১ জুলাই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মো. ফজলুল করিমের নেতৃত্বাধীন ছয় বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ আপিল বিভাগ রায় দেন। সে রায়ে ২৭তম বিসিএসের প্রথম মৌখিক পরীক্ষা বাতিল বৈধ বলে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখা হয়।
অন্যদিকে দ্বিতীয় মৌখিক পরীক্ষা অবৈধ ঘোষণার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের লিভ টু আপিল পর্যবেক্ষণসহ নিষ্পত্তি করে দেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এ রায়ের ১৪ বছর পর রিভিউ পর্যায়ে এসে লিভ টু আপিলটি গত বছরের ৭ নভেম্বর মঞ্জুর করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। এতে মৌখিক পরীক্ষা দিয়েও নিয়োগবঞ্চিত ১ হাজার ১৩৭ জনকে নিয়োগের আদেশ দেন আদালত।
এএএইচ/এমএএইচ/জিকেএস