জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে উপস্থিতি ছাড়া ইনকোর্সের নম্বর নয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে উপস্থিতি ছাড়া ইনকোর্সের নম্বর নয়
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ইনকোর্স পরীক্ষায় নম্বর পেতে হলে নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে। উপস্থিতি বা ইনকোর্সের নম্বর ছাড়া কোনো শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফরম পূরণ করা যাবে না। ক্লাসে উপস্থিতি ও ইনকোর্স- এ দুই মানদণ্ডে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে।
শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালিয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
আরও পড়ুন
বদলির দাবিতে কঠোর কর্মসূচিতে যাচ্ছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা
স্কুল-কলেজে ছুটি শেষ নিয়ে ‘বিভ্রান্তি’, খুলবে কবে?
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ইনকোর্স পরীক্ষায় ১৫ শতাংশ ও ক্লাসে উপস্থিতিতে ৫ শতাংশ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করতে হবে। প্রাইভেট শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ইনকোর্স পরীক্ষার জন্য মোট ২০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত থাকবে।
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ দায়িত্বে ইনকোর্স পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং শিক্ষকরা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ইনকোর্স নম্বর অনলাইনে এন্ট্রি করতে হবে। একবার ইনকোর্স নম্বর এন্ট্রি দেওয়ার পর তা পরিবর্তন করা যাবে না বলেও সতর্ক করা হয়েছে নির্দেশনায়।
এএএইচ/কেএসআর