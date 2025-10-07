স্কুল-কলেজ-মাদরাসা
গভর্নিং বডিতে যুক্ত হতে চান তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরাও
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং বডিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠেছে। বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী পরিষদ এ দাবি জানিয়েছে।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) এ দাবিতে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর লিখিত আবেদন করেছে সংগঠনটি। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারী পরিষদের সভাপতি আনোয়ার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জাফর আলী এ আবেদন জমা দেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালে ‘বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের চাকরি বিধিমালা ২০১২’ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর করার কথা উল্লেখ করা হলেও এক যুগ পার হলেও তা কার্যকর হয়নি। বিধিমালায় তফসিল-২ এর ক, খ, গ-তে উল্লেখ করা হয় যে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দ্বারা নির্বাচিত একজন কর্মচারী প্রতিনিধি পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং বডিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
এতে আরও বলা হয়, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও কর্মচারী নিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সংস্কার করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ‘বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের চাকরি বিধিমালা ২০১২’ বাস্তবায়ন ও পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং বডিতে একজন কর্মচারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তি করার দাবি জানাচ্ছি।
