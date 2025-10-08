চেয়ারম্যানদের সভা কাল
এইচএসসির ফল প্রকাশের তারিখ এগিয়ে আনা হতে পারে
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল আগামী ১৮ অক্টোবরের মধ্যে প্রকাশের কথা জানিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) দেশের সব কয়টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা সভায় বসছেন। সভায় আলোচনা করে চূড়ান্ত তারিখ ঠিক করা হবে।
ঢাকা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতের কার্যক্রম শেষ। এখন যাচাইয়ের কাজ চলছে। সভায় কোন বোর্ডের প্রস্তুতি কেমন, তা নিয়ে আলোচনা হবে। এরপর সিদ্ধান্ত নিয়ে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা আকারে পাঠানো হবে। মন্ত্রণালয় যে তারিখ ঠিক করে দেবে, সেদিনই ফল প্রকাশ করবে বোর্ড।
ঢাকা বোর্ডের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জাগো নিউজকে বলেন, ‘নিয়ম অনুযায়ী ১৮ অক্টোবরের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু ১৭ ও ১৮ অক্টোবর সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্র ও শনিবার)। ফলে ১৬ অক্টোবরের মধ্যেই এইচএসসি ফল প্রকাশ করা হতে পারে।’
তিনি বলেন, ‘যতটুকু জানি, ফল তৈরির কাজ শেষ। আগামীকাল বৈঠকে সব বোর্ড চেয়ারম্যানের মতামত নেওয়া হবে। এরপর ১২ থেকে ১৬ অক্টোবরের মধ্যেই ফল প্রকাশের তারিখ ঠিক করা হবে। বোর্ড থেকে তিনটি তারিখ দেওয়া হবে। তার মধ্যে একটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। বড় কোনো ঝামেলা বা সমস্যা না থাকলে সেটিই শিক্ষা মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত করে দেবে।’
আরও পড়ুন
এইচএসসির খাতা মূল্যায়ন শেষ, ফল প্রকাশের প্রস্তাব শিগগির
বদলিতে ‘একক ক্ষমতা’ নিলো মন্ত্রণালয়, শিক্ষা ক্যাডারে ক্ষোভ
ওই কর্মকর্তার ভাষ্যমতে, ‘১৩ অথবা ১৬ তারিখে ফল প্রকাশ করা হতে পারে। তবে সেটি নির্ভর করছে আগামীকাল বোর্ড চেয়ারম্যানদের সভার সিদ্ধান্ত বা মতামতের ওপর।’
চলতি বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২৬ জুন, যা শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৩ আগস্ট। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করে পুনরায় সূচি প্রকাশ করে পরীক্ষা নেওয়ায় তা শেষ হয় ১৯ আগস্ট। নিয়ম অনুযায়ী, লিখিত পরীক্ষা শেষের দিন থেকে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হয়।
এবার ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিতে ফরম পূরণ করেন ১২ লাখ ৫১ হাজার ১১১ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ৬ লাখ ১৮ হাজার ১৫ ছাত্র এবং ৬ লাখ ৩৩ হাজার ৯৬ ছাত্রী। সারাদেশে ২ হাজার ৭৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়।
তবে এ পরীক্ষায় প্রায় ২৭ হাজার শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন মূলত সোয়া ১২ লাখের মতো এইচএসসি পরীক্ষার্থী।
এএএইচ/কেএসআর/এমএস