শিক্ষকদের লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি রোববার, আসছে কর্মবিরতির ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২২ এএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবিতে শিক্ষকদের মহাসমাবেশ/ফাইল ছবি

সরকার ঘোষিত বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধিকে ‘অপর্যাপ্ত ও অবাস্তব’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন দেশের বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকায় লাগাতার অবস্থান কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন তারা।

রোববার (১২ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এ কর্মসূচি থেকে সারাদেশের সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টানা কর্মবিরতির ঘোষণা আসতে পারে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

শিক্ষক নেতারা বলছেন, সরকারের প্রজ্ঞাপনে মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া এবং চিকিৎসা ভাতা বাড়ানোর দাবি মানা না হলে তারা লাগাতার অবস্থান কর্মসূচিতে যাবেন।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, সরকার যে ৫০০ টাকা বাড়িভাতা বাড়িয়েছে, তা শিক্ষকদের সঙ্গে পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে এই টাকায় পরিবারের একদিনের বাজারও হয় না। আমরা সরকারের এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করছি এবং মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বাড়ানোর দাবি পুনর্ব্যক্ত করছি।

অধ্যক্ষ আজিজী জানান, এরইমধ্যে সারাদেশ থেকে শিক্ষকরা ঢাকায় আসছেন। আগামীকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জমায়েতে কর্মসূচি থেকে টানা কর্মবিরতির ঘোষণাও আসতে পারে।

তিনি আরও বলেন, যদি এ সময়ের মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি না হয়, তাহলে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে। আমাদের দাবি মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া এবং চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক হাজার ৫০০ টাকা করতে হবে।

গত ১৩ আগস্ট প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপন ও সর্বজনীন বদলি চালুর দাবি জানিয়েছিল সংগঠনটি।

সেদিন ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর সারাদেশে অর্ধদিবস কর্মবিরতি, ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর পূর্ণদিবস কর্মবিরতি, বিভাগীয় শহরে সম্মেলন এবং ১২ অক্টোবর থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনির্দিষ্টকালের অবস্থান কর্মসূচি।

