শিক্ষকদের লাগাতার অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেবেন এনসিপির ৩ নেতা
মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া ও চিকিৎসাভাতা বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করার দাবিতে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচিতে যাচ্ছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা।
রোববার (১২ অক্টোবর) সকাল ৯টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি শুরু হবে। এতে সংহতি প্রকাশ করে অংশ নেবেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) তিন নেতা।
তারা হলেন, হাসনাত আব্দুল্লাহ, সামান্তা শারমিন ও ফয়সাল মাহমুদ শান্ত। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজীজি।
শনিবার (১১ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজ আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানান তিনি।
জানা গেছে, এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণের দাবিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের গত ১৩ আগস্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবের শিক্ষক সমাবেশে লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী উপস্থিত ছিল। ওইদিন শিক্ষা উপদেষ্টা শিক্ষক নেতাদের সাথে আলোচনায় এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেসিকের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া, ১৫০০ টাকা চিকিৎসাভাতা ও উৎসবভাতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
কিন্তু দুই মাস পার হলেও প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়ায় এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ। এমতবস্থায় এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোট এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেসিকের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া, ১৫০০ টাকা চিকিৎসাভাতা ও শতভাগ উৎসবভাতার প্রজ্ঞাপন জারির দাবিতে রোববার থেকে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি করবেন শিক্ষকরা।
এএএইচ/এমআরএম