  2. শিক্ষা

তা‘মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার প্রথম অ্যালামনাই কনফারেন্স

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৮ এএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
তা‘মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার প্রথম অ্যালামনাই কনফারেন্স
তা‘মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার শিক্ষার্থীদের প্রথম অ্যালামনাই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে

ঐতিহ্যবাহী তা‘মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার শিক্ষার্থীদের প্রথম অ্যালামনাই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১ নভেম্বর) রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে দিনব্যাপী এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

চার সেশনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান অনলাইনে যুক্ত হন। তিনি বলেন, সুদূর লন্ডন থেকে আপনাদের সঙ্গে থাকতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

আরও পড়ুন
নড়াইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে সচিবালয় ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি 
চট্টগ্রামে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের নিয়ে আন্-নাবিল বৃত্তি পরীক্ষা 

অনুষ্ঠানে আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেন, আজ আপনাদের জন্য বিশেষত আমাদের জন্য খুব আনন্দের দিন। আজ আপনারা প্রথম অ্যালামনাই কনফারেন্স করতে পারছেন। কারণ, মহান জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিবর্তন হয়েছে। জুলাই বিপ্লবকে আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব হিসেবে দেখি। আমাদের বাঙালি মুসলমানের যে আত্মপরিচয়, সেই আত্মপরিচয় আমরা নতুন করে বুঝতে শিখেছি জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে।

jagonews24.com

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তা‘মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল ড. খলীলুর রহমান মাদানী। এতে দেশের প্রতিথযশা শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, আলিম, প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ এ মাদরাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ১২০টি ব্যাচের তিন হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেন।

আরএএস/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।