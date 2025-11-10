  2. শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৮ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
দুই মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের বৈঠকে যে আলোচনা হলো
আলোচনার প্রেক্ষিতে আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা/ছবি: জাগো নিউজ

অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকরা। বৈঠকে ১১তম গ্রেডে উন্নীত করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। পে-কমিশন থেকে সুপারিশ পেলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

এছাড়া পদোন্নতির বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে। এমন আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষক নেতারা আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন।

সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয় বলে জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

রাত সাড়ে ৮টার দিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিকের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

তবে কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রাথমিকের আন্দোলনরত সহকারী শিক্ষক নেতারা বিভক্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের একজন নেতা জানান, ‘আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে’। তবে আরেকজন নেতার ভাষ্য, ‘প্রত্যাহার নয়, কর্মসূচি চলবে।’

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবির বিষয়ে আজ বিকেলে ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ’ ও ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ’র নেতাদের সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার। সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানাসহ অর্থ বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এতে আরও বলা হয়, সভায় শিক্ষকদের দাবির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে সহকারী শিক্ষকদের বর্তমান বেতন স্কেল উন্নীত করার বিষয়ে অর্থ সচিব বলেন, বেতন ১১তম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবটি অর্থ বিভাগ জাতীয় বেতন কমিশনে পাঠিয়েছে। বিষয়টি জাতীয় বেতন কমিশনের বিবেচনাধীন রয়েছে। জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ পাওয়ার পরে অর্থ বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, শিক্ষকদের ১০ বছর এবং ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির বিষয়ে জটিলতা প্রসঙ্গে বৈঠকে অর্থ সচিব জানান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে একটি প্রস্তাব করলে অর্থ বিভাগ বিষয়টি পর্যালোচনা করবে।

‘এছাড়া শিক্ষকদের শতভাগ পদোন্নতির বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয় যে, এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান বিধিমালার আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এর প্রেক্ষিতে শিক্ষক নেতারা আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন’ বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

