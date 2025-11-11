দুই বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ
দেশের দুটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে থেকে এ দুই মেডিকেলে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে না বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।
সোমবার (১০ নভেম্বর) এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে। আদেশের তথ্যমতে, শরীয়তপুরের মনোয়ারা সিকদার মেডিকেল কলেজ এবং মুন্সিগঞ্জের ভূঁইয়া মেডিকেল কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ থাকবে।
বেসরকারি মেডিকেল কলেজের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী, ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষার পরিবেশ না থাকায় এ দুটি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়।
