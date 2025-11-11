সরকারি মেডিকেলে আসন কমলো, কোন কলেজে কত
দেশের সরকারি ৩৭টি মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাস করেছে সরকার। ১৪টি মেডিকেলে আসন কমেছে, আর তিনটিতে বাড়ানো হয়েছে। এতে চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে মোট আসন কমেছে ২৮০টি।
সোমবার (১০ নভেম্বর) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা থেকে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. নাজমুল হোসেনকে পাঠানো চিঠিতে আসন কমানোর এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। পরে এর আলোকে নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে অধিদপ্তর।
আসন পুনর্বিন্যাসের চিঠির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন ছিল ৫ হাজার ৩৮০টি। এবার ১৪টি মেডিকেল কলেজে ৩৫৫টি আসন কমানো হয়েছে। আর তিনটি মেডিকেল কলেজে ৭৫টি আসন বাড়ানো হয়েছে। এতে বর্তমানে মেডিকেল ভর্তিতে আসনসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১০০টি।
আসন কমলো যেসব মেডিকেল কলেজে
ঢাকা মেডিকেল কলেজে ২৫০টি আসন ছিল। তা কমিয়ে এখন ২২৫টি করা হয়েছে। ফলে এ মেডিকেল কলেজে ২৫টি আসন কমেছে। একইভাবে ২৫টি করে আসন কমিয়ে ২২৫টিতে নামিয়ে আনা হয়েছে আরও ৭টি মেডিকেলে। সেগুলো হলো- চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, এম এ জি ওসমানী, শের-ই-বাংলা, স্যার সলিমুল্লাহ ও রংপুর মেডিকেল কলেজে।
এছাড়া শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে পাঁচটি আসন কমিয়ে ২২৫টি করা হয়েছে। আগে এ মেডিকেল কলেজে ২৩০টি আসন ছিল। হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজে আসন কমেছে ৫০টি। এ মেডিকেল কলেজে আসন ছিল ১০০টি। কমানোর ফলে এখন আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০টিতে।
আর তুলনামূলক নতুন চারটি মেডিকেল কলেজ থেকে ২৫টি করে আসন কমিয়ে ৫০টিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। সেগুলো হলো- নেত্রকোনা, নওগাঁ, মাগুরা ও চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ। এসব কলেজে আগে ৭৫টি করে আসন ছিল। ২৫টি করে কমানোয় এখন ভর্তির সুযোগ পাবেন ৫০ জন করে শিক্ষার্থী।
আসন বেড়েছে তিন মেডিকেল কলেজে
এবার আসন বাড়ানো হয়েছে তিনটি মেডিকেল কলেজে। এর সবগুলোতে ২৫টি করে বাড়িয়েছে সরকার। গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজে ২৫টি আসন বাড়িয়ে ১২৫টি করা হয়েছে। টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজেও একইভাবে ২৫টি আসন বাড়িয়ে ১২৫টি করেছে সরকার। আর পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজে ২৫টি আসন বাড়িয়ে ১০০টি করা হয়েছে। আগে পটুয়াখালী মেডিকেলে ৭৫টি আসন ছিল।
আসন কমানোয় চিকিৎসাশিক্ষা সংকুচিত হওয়ার ‘শঙ্কা’
মানহীন মেডিকেল কলেজগুলোতে আসন কমানোর ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা সবাই একমত। তবে দেশের প্রথম সারির ও তুলনামূলক পুরোনো ৯টি মেডিকেলে ২০৫টি আসন কমানো হয়েছে। এতে সরকারি প্রণোদনায় আর্থিকভাবে কম সচ্ছল বা অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের ভালো চিকিৎসক হওয়ার পথ রুদ্ধ করবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।
তারা বলছেন, দেশে বর্তমানে চাহিদার তুলনায় চিকিৎসক কম। বিশেষ করে প্রথম সারির সরকারি মেডিকেলে আসন কমানোয় দীর্ঘমেয়াদে আরও চিকিৎসক সংকট তৈরি হতে পারে।
তবে ভিন্ন কথা বলছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. রুবীনা ইয়াসমিন জাগো নিউজকে বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে আসন কমানো হয়নি; সমন্বয় করা হয়েছে। ২০২২ সালে হঠাৎ করে ১ হাজার ৩০টি আসন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। অথচ সে হিসাবে অবকাঠামো উন্নত করা হয়নি। দেখা যাচ্ছে একটি মেডিকেলের আসন ২৫০ বা ২৫০ জন শিক্ষার্থী একসঙ্গে লেকচার গ্যালারিতে বসতে পারে। সেখানে হঠাৎ করে শিক্ষার্থী বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু লেকচার গ্যালারিতে তার আসন বাড়ানো যায়নি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আসন সমন্বয় করেছি আমরা।’
তিনি আরও বলেন, ‘বিদ্যমান অবকাঠামোতে শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ক্লাসে বসতে পারে; সুষ্ঠভাবে পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারে, সেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেজন্য আমরা কোথাও কমিয়েছি, কোথাও বাড়িয়েছি। যেখানে যেটুকু অ্যাডজাস্ট করা দরকার, সেটা করা হয়েছে। ন্যায্যতাভিত্তিক শিক্ষার্থীকে ক্লাসে বসার ব্যবস্থা করেছি।’
