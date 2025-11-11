বিইউপিতে অনলাইন ভর্তির আবেদন শুরু, ফি ১১০০ টাকা
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন শুরু হয়েছে। সোমবার (১০ নভেম্বর) থেকে শুরু হওয়া এ আবেদন প্রক্রিয়া চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত।
অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তিচ্ছুদের আবেদন করতে হবে। এবার ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১১০০ টাকা। এছাড়া এবার সেকেন্ড টাইম (২০২৪ সালে এইচএসসি পাস) ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের জন্য আবেদনের সুযোগ রাখা হয়েছে।
প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষার জন্য জিপিএ ৮ এবং মানবিকের শিক্ষার্থীদের ৭.৫ পেতে হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া শেষে ৭ ডিসেম্বর প্রকাশ করা হবে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা। ১ জানুয়ারি থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে।
ভর্তি পরীক্ষা কখন, ফল প্রকাশ কবে
আগামী ৯ জানুয়ারি ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজের ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরদিন ১০ জানুয়ারি নেওয়া হবে আর্টস ও সোশ্যাল সায়েন্সের ভর্তি পরীক্ষা। এছাড়া ১৭ জানুয়ারি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১৪-২০ জানুয়ারির মধ্যে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।
বিইউপিতে আবেদনের যোগ্যতা, আসন, মানবণ্টনসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
