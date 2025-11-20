যৌথ উদ্যোগ
নার্সিং শিক্ষা এগিয়ে নেবে আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজ-এআইইউবি
নার্সিং ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষার মানোন্নয়নে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি–বাংলাদেশ (এআইইউবি) ও আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। গবেষণা, দক্ষতা বৃদ্ধি, বাস্তবভিত্তিক নার্সিং শিক্ষা এগিয়ে নেবে প্রতিষ্ঠান দুটি।
সম্প্রতি নাটোরে আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজ ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে এ সমঝোতা স্মারক হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের ডিরেক্টর (ফিন্যান্স) ও আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান উজমা চৌধুরী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এআইইউবির পাবলিক হেলথ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর টনি। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
এ সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে দুই প্রতিষ্ঠানই দেশের নার্সিং ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষার মানোন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।
সহযোগিতার মাধ্যমে নার্সিং শিক্ষার্থীদের কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের গুণাবলি উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং মাঠ পর্যায়ের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
এই স্মারকের আওতায় যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সেমিনার ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি এআইইউবির মাস্টার অব পাবলিক হেলথ শিক্ষার্থীদের আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজে ইন্টার্নশিপের সুযোগ এবং আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীদের এআইইউবিতে একাডেমিক অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। উভয় প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম, প্রকাশনা ও স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করবে।
আরও পড়ুন
বিদেশে নার্স পাঠানোর নতুন দুয়ার ‘আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজ’
দক্ষ নার্স পাঠাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছি
এই সমঝোতার একটি বিশেষ দিক হলো- এআইইউবি থেকে আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থী ও স্নাতকদের জন্য বিশেষ টিউশন ফি ছাড় দেওয়া। এর মাধ্যমে নার্সিং শিক্ষার্থীরা উচ্চতর জনস্বাস্থ্য শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত হবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।
এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজ লাভ করবে এআইইউবির আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক দক্ষতা, কারিকুলাম উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সহায়তা। এআইইউবি পাবে বাস্তবভিত্তিক নার্সিং শিক্ষা ও কমিউনিটি হেলথ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ, যা তাদের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তৈরি করবে।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ এই উদ্যোগকে সফল করতে একটি প্রাথমিক তহবিল দেবে, যা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, লজিস্টিক সাপোর্ট ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে সহায়ক হবে। এই চুক্তি তিন বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। উভয়পক্ষের সম্মতিতে নবায়নযোগ্য।
অনুষ্ঠানে উজমা চৌধুরী বলেন, প্রাণ–আরএফএল গ্রুপ সব সময় দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ উদ্যোগ বাংলাদেশের নার্সিং পেশা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
প্রফেসর টনি বলেন, এআইইউবির এমপিএইচ প্রোগ্রাম ও আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজের নার্সিং শিক্ষা একসঙ্গে কাজ করলে এমন দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি হবে; যারা দেশ ও বিদেশে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে।
এই অংশীদারত্ব দেশের স্বাস্থ্যখাতে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে— যেখানে শিক্ষা, গবেষণা ও সেবার সমন্বয়ে গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য নেতৃত্ব।
এমআইএইচএস/