৪৭তম বিসিএস
লিখিত পরীক্ষা পেছাতে আন্দোলনে ‘নতুন প্রার্থীরা’, সাড়া নেই পিএসসির
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ২৭ নভেম্বর। তবে এ পরীক্ষা পিছিয়ে ‘যৌক্তিক সময়ে’ নেওয়ার দাবিতে প্রায় একমাস ধরে আন্দোলন করছেন কিছু চাকরিপ্রার্থী। সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সামনে বিক্ষোভ-অবস্থানের পর তাদের কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়েছে সারাদেশে।
গত শনি ও রোববার (২২ ও ২৩ নভেম্বর) রাজশাহী-ময়মনসিংহে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রেলপথ অবরোধ করেন। এতে টানা ৬-৭ ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এরপরও পরীক্ষা পেছানো না হলে অনশনের হুঁশিয়ারি দেন তারা।
পিএসসি বলছে, লিখিত পরীক্ষা শুরুর তারিখটি পূর্বঘোষিত। অনেক আগেই এ বিসিএসের রোডম্যাপ (রূপরেখা) প্রকাশ করা হয়েছিল। পরীক্ষা গ্রহণের সব প্রস্তুতিও শেষ। এখন তা পেছানো সম্ভব নয়। মূলত নতুন প্রার্থীরা (এবারই প্রথম লিখিতের পরীক্ষার্থী) এ আন্দোলন করছেন। তাদের দাবি মানতে গেলে বড় সংকটে পড়বে কমিশন। ফলে পূর্বঘোষিত ২৭ নভেম্বরই লিখিত পরীক্ষা শুরু করা হবে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ২৯ সেপ্টেম্বর ৪৭তম বিসিএসের প্রিলির ফল প্রকাশ করা হয়। এতে সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ৬৪৪ জন প্রার্থী। তারাই লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ২৬ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করে পিএসসি। তাতে বলা হয়, ঢাকাসহ আটটি বিভাগীয় শহরে আগামী ২৭ নভেম্বর থেকে লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে, যা চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
পিএসসির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করে জাগো নিউজকে বলেন, ‘প্রতিটি বিসিএসের কার্যক্রম এক বছরে শেষ করার কথা। অথচ চার থেকে পাঁচ বছর সময় লেগে যাচ্ছে। কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান ও সদস্যরা বিসিএসের জট কাটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এজন্য একটি রোডম্যাপও করা হয়েছে। এ বছরের মধ্যে ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শেষ করতে পারলে পিএসসি অনেকটা এগিয়ে যাবে।’
তিনি বলেন, ‘পরীক্ষা এখন পিছিয়ে গেলে জাতীয় নির্বাচনের আগে আর আয়োজন করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে আবার কয়েকটি বিসিএসের জট হয়ে যাবে। সেজন্য ডিসেম্বরের মধ্যেই ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষাটা শেষ করা জরুরি।’
‘যৌক্তিক সময়’ চাওয়ার পেছনে যে ‘যুক্তি’
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার্থীদের একটি অংশ নিজেদের প্রস্তুতির ঘাটতি রয়েছে বলে উল্লেখ করছেন। তারা লিখিত পরীক্ষার আগে যৌক্তিক সময় চাইছেন।
প্রার্থীদের মধ্যে আন্দোলনকারীরা বলছেন, বিগত বিসিএসগুলোতে প্রিলিমিনারি টেস্টের ফল প্রকাশের পর অন্তত ছয় মাস প্রস্তুতির জন্য সময় পেয়েছেন প্রার্থীরা। অথচ এবার মাত্র ৬০ দিনের মধ্যে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এ কারণে তাদের প্রস্তুতিতে ঘাটতি রয়েছে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতকোত্তর শেষ করেন তানজিদ হাসান। তিনি স্নাতক পাস করার পরপরই ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিতে অংশ নেন। এটিই তার প্রথম বিসিএস। প্রথম বিসিএসেই প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তবে তার লিখিত পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেই।
তানজিদ হাসান জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমরা যারা নতুন প্রার্থী, তাদের মূল প্রস্তুতিটুকু ছিল প্রিলির জন্য। প্রিলিতে পাস করার পর দুই মাসেরও কম সময় পেয়েছি। এত কম সময়ে লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব নয়। কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের আরও এক থেকে দুই মাস সময় দেয়, তাহলে প্রস্তুতিটা যথাযথভাবে নেওয়া সম্ভব হতো। যদি ২৭ তারিখেই পরীক্ষা হয়, তাহলে আমাদের সঙ্গে বৈষম্য করা হবে।’
আন্দোলনে ‘নতুন প্রার্থীরা’, পুরোনোরা ব্যস্ত প্রস্তুতিতে
৪৭তম বিসিএসে উত্তীর্ণ ১০ হাজার ৬৪৪ জনের মধ্যে বেশিরভাগই পুরোনো প্রার্থী, যারা আগেও এক বা একাধিকবার লিখিত পরীক্ষা দিয়েছেন। তাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর স্বল্পসংখ্যক প্রার্থী রয়েছেন, যারা আগে লিখিত পরীক্ষা পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ পাননি।
এবার প্রিলিতে উত্তীর্ণ হয়েই তারা লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে বসেছেন। কিন্তু সময় স্বল্পতায় প্রস্তুতি ঠিকমতো শুরুই করতে পারেননি। এমন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন তারা।
৪৭তম বিসিএসের প্রিলিতে উত্তীর্ণ অন্তত ১০ জন প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী মিনহাজুল ইসলাম। তিনি দুই মাস আগেই ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা দিয়েছেন। ৪৫তম বিসিএসেও লিখিত পরীক্ষা দেন। তবে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ফলে তার লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালো।
মিনহাজুল জাগো নিউজকে বলেন, ‘নতুন প্রার্থীরা মূলত পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন করছেন। পুরোনো প্রার্থীরা পুরোদমে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এখানে নতুন প্রার্থী খুব কম। পুরোনো যারা, তারা চান ২৭ নভেম্বরই পরীক্ষা হয়ে যাক। কারণ নির্বাচনের পর রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় বসলে পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করছি। এজন্য নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে পরীক্ষাটা হয়ে গেলে ভালো হয়।’
যা বলছে পিএসসি
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা ২৭ নভেম্বরই অনুষ্ঠানের সব প্রস্তুতি শেষ করেছে পিএসসি। এখন এ পরীক্ষা আর পেছানোর কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন পিএসসির একজন সদস্য, পরীক্ষা শাখার একজন কর্মকর্তা। পিএসসির জনসংযোগ দপ্তর থেকেও ২৭ নভেম্বর পরীক্ষা হবে বলে জানানো হয়েছে।
পিএসসির পরীক্ষা শাখার (ক্যাডার) একজন কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বলেন, ‘এ মুহূর্তে পরীক্ষা পেছালে বড় সংকটে পড়বে পিএসসি। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়ে গেছে। এ প্রশ্নপত্র দীর্ঘদিন নিরাপদে রাখা সম্ভব হয় না। কোনোভাবে ফাঁস হয়েও যেতে পারে। তখন নতুন করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে। ফলে লিখিত পরীক্ষা পেছানো হলে পিএসসিতে যে গতি ফিরেছে, তাতে ভাটা পড়বে।’
পরীক্ষা পেছানোর কোনো তথ্য নেই জানিয়ে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘৪৭তম বিসিএসে প্রথমবারের মতো বিজ্ঞপ্তির সময়ই লিখিত পরীক্ষার তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে হঠাৎ তারিখ দেওয়া হয়েছে বা যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়নি এমন অভিযোগ সঠিক নয়।’
তিনি বলেন, ‘আমার জানামতে, ২৭ নভেম্বর থেকে ঘোষিত সূচি অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষা হবে। যদি পরীক্ষার সময়সূচিতে কোনো পরিবর্তন আসে বা আনা হয়, তাহলে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।’
