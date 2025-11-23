  2. দেশজুড়ে

বাকৃবিতে রেললাইন অবরোধ, ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ

প্রকাশিত: ১২:১১ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
বাকৃবিতে ট্রেন আটকে রেললাইন অবরোধ

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচিকে অবাস্তব ও বৈষম্যমূলক দাবি করে এর প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচির অংশ হিসেবে রেললাইন অবরোধ করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে।

শনিবার (২২ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে বাকৃবির জব্বার মোড়ে অবস্থিত রেললাইনে যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে এই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ করেন শিক্ষার্থীরা।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকতার হোসেন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনটি জামালপুরের তারাকান্দি রেলওয়ে স্টেশনে যাচ্ছিল। রাত ১১টার দিকে বাকৃবি এলাকায় আসতেই জব্বার মোড়ে শিক্ষার্থীরা অবস্থান নিয়ে ট্রেনটি আটকে দেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

ওসি আরও বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে রেললাইন থেকে সরানোর চেষ্টা চলছে।

এর আগে এদিন বিকেলে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে চোট ছোট মিছিল নিয়ে আব্দুল জব্বার মোড়ে রেললাইন সংলগ্ন এলাকায় জড়ো হতে থাকেন। এরপর বিকেল ৫টায় অবরোধের উদ্দেশ্যে রেললাইনে অবস্থান নেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটের রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে ঢাকাগামী তিস্তা, মহুয়া এক্সপ্রেস ও মোহনগঞ্জগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস আটকে যায়।

রাত ৮টার দিকে বিসিএস পরীক্ষার প্রবেশপত্র পুড়িয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা এবং পরে অবরোধ তুলে নেন। ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

