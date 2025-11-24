  2. শিক্ষা

১-১২তম নিবন্ধনধারীদের নিয়োগের সুযোগ নেই, শিগগির বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪১ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
১-১২তম নিবন্ধনধারীদের নিয়োগের সুযোগ নেই, শিগগির বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষক পদে নিয়োগের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসা ১–১২তম শিক্ষক নিবন্ধনে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাদের কোনোভাবেই শিক্ষক পদে আর নিয়োগের সুযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। খুব শিগগির বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) প্রতিনিধিদের সঙ্গে জরুরি সভা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাতে ১-১২তম নিবন্ধনধারীদের বিষয়ে চূড়ান্ত এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীনের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) মিজানুর রহমান, যুগ্মসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক) হেলালুজ্জামান সরকার, এনটিআরসিএর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মুহম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, পরিচালক তাসনিম জেবিন বিনতে শেখ।

সভায় অংশ নেওয়া মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, ১-১২তম নিবন্ধনধারীদের বিষয়ে এনটিআরসিএর কাছে জানতে চান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন। এসময় ১-১২তম নিবন্ধনধারীদের কোর্টে ১৬৬টি মামলায় হেরে যাওয়া, বয়স শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়গুলো সচিবকে অবহিত করা হয়। পরে সচিব তাদের নিয়োগ না দিতে চূড়ান্ত নির্দেশনা দেন।

ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘আজকের সভার পর ১-১২তম নিবন্ধনধারীদের নিয়োগের আর কোনো সুযোগ থাকলো না। বিষয়টি সচিবকে এনটিআরসিএ অবহিত করেছে। খুব শিগগির এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে এনটিআরসিএ।’

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও পদ শূন্য না থাকায় ১-১২তম নিবন্ধনের অনেকে নিয়োগবঞ্চিত। তাদের বয়স শেষ হয়ে যাওয়া আর আবেদনের সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না। তবে প্রার্থীদের দাবি, তারা মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে নিবন্ধন সনদ অর্জন করেছেন। পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও অসংখ্য পদ শূন্য। ফলে বয়সের বিষয়টি শিথিল করে তাদের পুনরায় আবেদন ও নিয়োগের সুযোগের দাবি জানিয়ে আসছেন তারা।

