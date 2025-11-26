৪৭তম বিসিএস
লিখিত পরীক্ষা কাল, পেছানোর দাবিতে আজও যমুনা অভিমুখে প্রার্থীরা
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর)। তবে এ পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আজ বুধবারও আন্দোলনে নেমেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। ঘোষণা অনুযায়ী-দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল করবেন তারা। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে তাদের এ কর্মসূচি শুরু হবে।
পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলনরত প্রার্থীরা জানিয়েছেন, তারা প্রস্তুতি নেওয়ার সময় খুব কম পেয়েছেন। তাদের যৌক্তিক সময় দিতে হবে। ন্যায্য দাবি নিয়ে তারা মাঠে নামলেও পিএসসি সাড়া দিচ্ছে না। উল্টো পুলিশ তাদের ওপর হামলা চালিয়ে অনেককে আহত করেছে। আহত প্রার্থীরা পরীক্ষায় বসতে পারবে না। তারা পরীক্ষা না পেছানো পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।
এদিকে, ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার প্রার্থীদের আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম, ছাত্রদল, ছাত্রশিবিরসহ বিভিন্ন সংগঠন। তারাও তাদের কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।
জানা যায়, লিখিত পরীক্ষার তারিখ পেছানোর দাবিতে এক মাসের বেশি সময় ধরে আন্দোলন করছেন প্রার্থীরা। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে যমুনা অভিমুখে মিছিল বের করেন তারা। সেই মিছিল শাহবাগে আটকে দেয় পুলিশ। পরে পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে আন্দোলনকারী। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান নিক্ষেপ করে।
এদিকে, বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকেই ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু করার সিদ্ধান্তে অনড় পিএসসি। এরই মধ্যে সব প্রস্তুতিও শেষ। প্রশ্নপত্র তৈরি, ছাপাসহ সব কাজ শেষে কোনোভাবেই এ পরীক্ষা পেছাতে রাজি নয় পিএসসি।
পিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম গত ২৪ নভেম্বর জাগো নিউজকে বলেন, ৪৭তম বিসিএসের রোডম্যাপও অনেক আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। যখন লিখিত পরীক্ষার তারিখ জানানো হয়েছিল, তখন থেকে ৬ মাস সময় প্রার্থীরা পেয়েছেন। হঠাৎ করে যে আমরা পরীক্ষার তারিখ দিয়েছি, বিষয়টি মোটেও তেমন নয়।’
