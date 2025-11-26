৫০তম বিসিএসের প্রিলি ৩০ জানুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা শুরু ৯ এপ্রিল

৫০তম বিসিএসের প্রিলি ৩০ জানুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা শুরু ৯ এপ্রিল
৫০তম বিসিএসে ১ হাজার ৭৫৫ জন ক্যাডার ও ৩৯৫ জন নন-ক্যাডার নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ বিসিএসের প্রিলিমিনারি টেস্ট, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সম্ভাব্য সময়সূচি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
কবে, কোন পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে তা-ও জানিয়েছে পিএসসি। এমনকি চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশের তারিখও জানানো হয়েছে। প্রথমবারের মতো পিএসসি বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে চূড়ান্ত ফল প্রকাশসহ সব পরীক্ষার রোডম্যাপ প্রকাশ করেছে।
বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, ৫০তম বিসিএসের আবেদন শুরু হবে ৪ ডিসেম্বর, যা চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এরপর ৩০ জানুয়ারি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রিলির ফল প্রকাশ করা হবে ১০ ফেব্রুয়ারি।
প্রিলিতে উত্তীর্ণদের লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে ৯ এপ্রিল এবং ফল প্রকাশ করা হবে ৩০ জুলাই। ১০ আগস্ট থেকে শুরু হবে মৌখিক পরীক্ষা। আর ২৫ নভেম্বর চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ, ৩৬৫ দিন বা এক বছরের মধ্যেই শেষ হবে ৫০তম বিসিএস।
এএএইচ/এমকেআর