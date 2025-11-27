  2. শিক্ষা

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাস ৪০৪২

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন/ ফাইল ছবি

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৪ হাজার ৪২ জন।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে এ ফল প্রকাশ করা হয়।

পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রকাশিত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে পাস করেছেন ২ হাজার ৩৩৬ জন এবং কারিগরি বা পেশাগত ক্যাডারে ৭৩৮ জন। এছাড়া সাধারণ এবং কারিগরি বা পেশাগত- উভয় ক্যাডারে ৯৬৮ জন।

ফল প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রকাশিত ফলাফলে যে কোনো বিধিসম্মত কারণে সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা করার অধিকার পিএসসি সংরক্ষণ করে।

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল কমিশনের ওয়েবসাইট ও টেলিটকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এছাড়া টেলিটক থেকে এসএমএসের মাধ্যমে প্রার্থীরা ফল জানতে পারবেন।

সেক্ষেত্রে PSC <space> 46 <space> Registration Number লিখে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে ফলাফল জানিয়ে দেওয়া হবে।

এদিকে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখও জানিয়েছে পিএসসি। ফল প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু করা হতে পারে। বিস্তারিত সময়সূচি যথাসময়ে গণমাধ্যম ও কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল দেখতে এখানে ক্লিক করুন

এএএইচ/কেএসআর

