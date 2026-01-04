  2. শিক্ষা

স্কুল-কলেজ-মাদরাসা

জাল সনদে কর্মরত আরও ২৫৬ শিক্ষক, বেতন-ভাতা ফেরতের সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫০ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় জাল সনদে কর্মরত ২৫৬ শিক্ষকের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে জমা দেওয়া হয়েছে। তাদের নেওয়া বেতন-ভাতার অর্থ ফেরতের সুপারিশ করা হয়েছে।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) পরিচালক সাইফুল ইসলামের সই করা এ সংক্রান্ত একটি তালিকা সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্কুল-কলেজে কর্মরত ১২৪ জনের কম্পিউটার সনদ জাল। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সনদ জাল করেছেন ৭৮ জন। মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫৪ জনের সনদ জাল বলে তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আগে গত ৩ ডিসেম্বর ১ হাজার ১৭২ জন জাল সনদধারী শিক্ষকের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিল পরিদর্শন ও নিরীক্ষা আধিদপ্তর। সেই তালিকায় সবচেয়ে বেশি জাল সনদধারী শিক্ষক ছিল রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলোতে। বিভাগটিতে ৭৭৯ জন জাল সনদধারী শিক্ষক শনাক্ত করা হয়।

>> কম্পিউটার সনদ জালকারী শিক্ষকদের তালিকা

>> শিক্ষক নিবন্ধনের জাল সনদধারী শিক্ষকের তালিকা

>> মাদরাসার জাল সনদধারী শিক্ষকদের তালিকা

এএএইচ/ইএ/এমএস

