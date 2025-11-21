  2. একুশে বইমেলা

ভূমিকম্প নিয়ে লেখা যত বই

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ভূমিকম্প নিয়ে লেখা যত বই

মাঝে মাঝেই শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ক্ষয়ক্ষতি হয় ব্যাপক। মানুষকে সচেতন করতে এবং সতর্ক করতে অনেক লেখক ভূমিকম্প বিষয়ে বই রচনা করেছেন। কেউবা শিশুতোষ কিংবা উপন্যাস রচনা করেছেন। কিছু বইয়ের তথ্য জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দীর ‘ভূমিকম্প’ বইটি অনুবাদ করেছেন মারগুব বিন মাহবুব। বইটি প্রকাশ করেছে আশরাফী বুক ডিপো। বইটি ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ৬৪ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য ৮০ টাকা।

‘সিসিমপুরে ভূমিকম্প’ বইটি রচনা ও প্রকাশ করেছে সিসিমপুর। ভূমিকম্প হলে ভয় না পেয়ে কী করে নিরাপদে থাকা যায়, এ নিয়েই সিসিমপুরে ভূমিকম্প বইটি। শিশুতোষ বইটির মূল্য ৩২০ টাকা।

আরও পড়ুন
বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস নিয়ে কিছু বই 
বেগম সুফিয়া কামালের সাহিত্যকর্ম 

সৌরভ সিকদারের ভালোবাসার উপন্যাস ‘ভূমিকম্প পাখির ডাক’ প্রকাশ করেছে মাওলা ব্রাদার্স। ২০২০ সালে প্রকাশিত বইটি ১৪০ পৃষ্ঠার। মূল্য রাখা হয়েছে ২৪০ টাকা।

অ্যান্ড্রু সল্‌কির ‘ভূমিকম্প’ বইটি অনুবাদ করেছেন গায়েত্রী গুহরায়। পশ্চিমবঙ্গের শিশু-কিশোর বইটি প্রকাশ করেছে ভারতের দে’জ পাবলিশিং। ১০৮ পৃষ্ঠার বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০১৫ সালে। মূল্য ১৪০ টাকা।

‘ভূমিকম্পের কারণ ও আমাদের করণীয়’ বইটির লেখক সুজাউদ্দীন শেখ। বইটির অনুবাদক মুহিউদ্দীন মাযহারী। ১৯ পৃষ্ঠার বইটি অনলাইন অ্যাপে পাওয়া যাচ্ছে।

এসইউ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বই যেভাবে আসে পাঠকের হাতে

বই যেভাবে আসে পাঠকের হাতে

বদরুদ্দীন উমরের আলোচিত বইসমূহ

বদরুদ্দীন উমরের আলোচিত বইসমূহ

যতীন সরকারের আলোচিত বইসমূহ

যতীন সরকারের আলোচিত বইসমূহ