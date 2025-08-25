থালাপতি বিজয়ের জনসভায় রেকর্ড, ইনস্টাগ্রামে ঝড় তুলেছে সেলফি

থালাপতি বিজয়ের জনসভায় রেকর্ড, ইনস্টাগ্রামে ঝড় তুলেছে সেলফি
দক্ষিণ ভারতের সুপারস্টার ও রাজনৈতিক নেতা থালাপতি বিজয়ের সাম্প্রতিক মাদুরাই জনসভায় রেকর্ডসংখ্যক মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, তামিলাগা ভেট্রি কাজাগমের (টিভিকে) দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনে প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ সমবেত হয়েছিলেন।
সভা শেষে ভিজয় নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি রিল শেয়ার করেন। সেখানে দেখা যায় তিনি ভক্তদের বিশাল সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলছেন। মাত্র একদিনেই ভিডিওটি ভেঙে দিয়েছে সব রেকর্ড।
দক্ষিণ ভারতের কোনো অভিনেতার পোস্ট হিসেবে সবচেয়ে বেশি লাইক পেয়েছে এটি। এখন পর্যন্ত লাইক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৩ লাখেরও বেশি।
বিশেষ দিক হলো, বিজয়ের ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার সংখ্যা যেখানে মাত্র ১ কোটি ৪০ লাখ সেখানে তার পোস্টে একদিনেই ১ কোটির বেশি লাইক পড়া প্রমাণ করে ভক্তদের অদম্য ভালোবাসা ও ক্রেজ।
বর্তমানে বিজয় কাজ করছেন তার বহুল প্রত্যাশিত শেষ সিনেমা ‘জনানায়াগান’ নিয়ে। এ ছবির পরই তিনি অভিনয়কে বিদায় জানাবেন এবং পূর্ণকালীনভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় হবেন।
আগামী ২০২৬ সালের গ্রীষ্মে তামিলনাডু বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন থালাপতি ভিজয়।
