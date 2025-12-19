ছায়ানটে হামলায় উদ্বিগ্ন অর্ণব

ছায়ানটে হামলায় উদ্বিগ্ন অর্ণব
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তাল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশজুড়ে সংঘাত, নাশকতা ও অগ্নিসংযোগের মতো সহিংস ঘটনার খবর মিলছে। সেই রোষানল থেকে বাদ পড়েনি দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও। সংগীত শিক্ষার অন্যতম প্রধান বিদ্যাপীঠ ছায়ানট ভবনে ভাঙচুরের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও শঙ্কা তৈরি হয়েছে সংস্কৃতি অঙ্গনে।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) মধ্যরাতে রাজধানীর ছায়ানট কার্যালয়ে হামলার একাধিক দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) সকালে সেই ধ্বংসযজ্ঞের ছবি শেয়ার করে উদ্বেগ প্রকাশ করেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শায়ান চৌধুরী অর্ণব।
ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যায়, ছায়ানট ভবনের ভেতরে ব্যাপক তাণ্ডব চালানো হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে হারমোনিয়াম, এলোমেলো পড়ে আছে তবলা, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আসবাবপত্র। কোথাও কোথাও নথিপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, আবার একটি কক্ষে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কাগজপত্র ও সামগ্রী। একটি সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্রের এমন ধ্বংসস্তূপ দেখে স্তব্ধ নেটিজেনরাও।
এই পরিস্থিতিতে সংগীতশিল্পী হিসেবে নিজের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন অর্ণব। ফেসবুক পোস্টে রাজনৈতিক সচেতনতার আহ্বান জানিয়ে তিনি লেখেন, ‘আমাদের সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে এবং ভোট দিতে হবে। নইলে আমরা সংগীতশিল্পীরা বিপদে পড়ব। দেখুন, ছায়ানটের সঙ্গে কী করা হয়েছে। আমাদের পাল্টা লড়াইয়ের একমাত্র উপায় ভোট দেওয়া এবং অন্যদেরও ভোট দিতে উৎসাহিত করা।’ তবে তার ওই পোস্টের মন্তব্যঘরে এক নেটিজেন প্রশ্ন তুলেছেন, ‘আমরা কাকে ভোট দেব, অর্ণব ভাই?’
এদিকে সচেতন মহলের দাবি, ছায়ানটে হামলার সঙ্গে শহীদ হাদি বা তার সমর্থকদের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং বিশৃঙ্খলাকারীরা নিজেদের ভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তার নাম ব্যবহার করছে।
ছায়ানটের সঙ্গে শায়ান চৌধুরী অর্ণবের সম্পর্ক কেবল পেশাগত নয়, বরং আত্মিক। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই তার সংগীতজীবনের হাতেখড়ি। ফলে নিজের শিক্ষালয়ের এমন দুর্দশা তাকে মানসিকভাবে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে।
