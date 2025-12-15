  2. বিনোদন

নিজের দুর্বলতা তুলে ধরলেন সালমান খান

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১০ এএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
নিজের দুর্বলতা তুলে ধরলেন সালমান খান
সালমান খান। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবের রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের রেড কার্পেটে হাঁটলেন বলিউড সুপারস্টার সালমান খান। অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে নিজের অভিনয় দক্ষতা, খ্যাতি ও উত্তরাধিকার নিয়ে এমন কিছু মন্তব্য করলেন, যা শুনে অবাক হয়েছেন উপস্থিত দর্শকরা। খানিক মজার ছলেই নিজের দুর্বলতা তুলে ধরেন তিনি, আর তাতেই অনুষ্ঠানজুড়ে হাসির রোল পড়ে যায়।

অনুষ্ঠানে সালমান খান বলেন, তিনি নিজেকে আদৌ ভালো অভিনেতা মনে করেন না। নিজের অভিনয় নিয়ে রীতিমতো আত্মসমালোচনাও করেন বলিউডের এই তারকা। তার ভাষায়, ‘অভিনয় এই প্রজন্ম ছেড়ে চলে গেছে। আমার মনে হয় না আমি একজন ভালো অভিনেতা। আপনি আমাকে যেকোনো কিছু করতে দেখতে পারেন, কিন্তু অভিনয় নয়। আমি অভিনয়টা করতে পারি না। আমি শুধু যা করতে ভালো লাগে, সেটাই করি।’

উপস্থাপক যখন দর্শকদের জিজ্ঞেস করেন, সালমানের এই বক্তব্য তারা বিশ্বাস করেন কি না-তখন সবাই একযোগে ‘না’ বলে ওঠেন। তখনই আরও এক ধাপ এগিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেন সালমান। হাসতে হাসতে তিনি বলেন, ‘মাঝে মাঝে যখন আমি কাঁদি, তখন আমার মনে হয় আপনারা সবাই আমাকে দেখে হাসেন।’ তার এই মন্তব্যে আবারও হাসিতে ফেটে পড়ে পুরো হল।

এদিকে অনুষ্ঠানে আলিয়া ভাটের গোল্ডেন গ্লোব হরাইজন অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার প্রসঙ্গও ওঠে। বিষয়টি নিয়ে সালমান খান বলেন, ‘আলিয়া ভাট অসাধারণ। আমার মনে হয় কেবল সৌদি আরবই এটা করতে পারে। এটা দারুণ যে তারা তাদের সংস্কৃতি আর আমাদের সংস্কৃতিকে এভাবে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে।’

রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সালমান খানের এমন খোলামেলা ও রসিক মন্তব্য ইতোমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার ঝড় তুলেছে।

