বয়স বিতর্কে মুখ খুললেন মালাইকা

বয়স বিতর্কে মুখ খুললেন মালাইকা
বয়স নিয়ে বলিউডে বিভিন্ন ধরনের জল্পনা-কল্পনা নতুন কিছু নয়। তবে এবার সেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা। ২০১৯ সালে ৪৬ বছর বয়সে জন্মদিন পালন করেছিলেন এই অভিনেত্রী। ফলে ২০২৫ সালে তার বয়স ৫০ হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। তবে এবার নিজেই নিজের বয়স প্রকাশ করে সব জল্পনা-কল্পনার ইতি টানলেন তিনি।
গত ২৩ অক্টোবর ছিল মালাইকার জন্মদিন। ছেলেকে আরহান খান ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে জমকালোভাবে দিনটি উদযাপন করেন তিনি। জন্মদিনের পার্টির ছবি ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু নজর কেড়ে নেয় জন্মদিনের কেক- যার ওপরে স্পষ্ট লেখা ছিল ‘৫০’! এরপরই নেটিজেনদের প্রশ্ন, ‘তাহলে কি সত্যিই ৫০ বছর বয়স মালাইকার?’
উইকিপিডিয়াতে যেখানে তার বয়স উল্লেখ রয়েছে ৫২ বছর, সেখানে অভিনেত্রীর নিজের দাবি, তিনি ৫০-এই পা দিয়েছেন। রোববার রাতে নিজের জন্মদিনের আরও কিছু ছবি শেয়ার করে মালাইকা লেখেন, ‘আমার মন ভরে গিয়েছে। আমার ৫০তম জন্মদিনকে এত আনন্দের সঙ্গে ভরিয়ে তোলার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এই সন্ধ্যার আয়োজনের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই বোন অমৃতা ও আমার সব প্রিয়জনকে।’
বোন অমৃতা অরোরাও মজার ছলে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট দেন, লিখেন- ‘গত কয়েক বছর ধরে শুনছি, তোমার বয়স ৫০ হয়ে গেছে। অবশেষে সত্যিই ৫০ পূর্ণ করলে আমার সুন্দরী বোন!’
তবে নেটিজেনদের একাংশ এখনো প্রশ্ন তুলছেন বয়স নিয়ে, কেউ বলছেন “উইকিপিডিয়া ভুল নয়”, আবার অনেকেই মনে করছেন- “মালাইকার কাছে বয়স কেবল সংখ্যা, তিনি আজও ২৫-এর মতোই দীপ্তিময়।”
এমএমএফ/এমএস