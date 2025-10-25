বলিউড অভিনেতা সতীশ শাহ মারা গেছেন
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা সতীশ শাহ মারা গেছে। দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে যাওয়া এই তারকা আজ (২৫ অক্টোবর) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।
অভিনেতার মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন তার দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সহঅভিনেতা জনি লিভার। তিনি জানান, ‘চল্লিশ বছরের বন্ধুকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি। সতীশ শুধু অসাধারণ অভিনেতাই নন, ছিলেন ভীষণ মানবিক একজন মানুষ।’
জানা গেছে, কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যু হয়েছে সতীশ শাহের। কিছুদিন ধরেই কিডনির জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। সম্প্রতি তার অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর লড়াই চালিয়ে যেতে পারেননি তিনি। শুক্রবার রাতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত মুম্বাইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
পরিচালক অশোক পণ্ডিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি, আমাদের প্রিয় বন্ধু সতীশ শাহ আর নেই। কিডনি বিকল হয়ে তিনি আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। ইন্ডাস্ট্রির জন্য এটি এক অপূরণীয় ক্ষতি।’সতীশ শাহের মরদেহ আপাতত হাসপাতালেই রাখা হয়েছে। আগামীকাল (২৬ অক্টোবর) সম্পন্ন হবে শেষকৃত্য।
চার দশকেরও বেশি সময়জুড়ে অভিনয়জীবনে অসংখ্য জনপ্রিয় চরিত্র উপহার দিয়েছেন সতীশ শাহ। ১৯৮৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘জানে ভি দো ইয়ারো’ ছবির মাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি পান তিনি। এরপর ‘ম্যায়নে পেয়ার কিয়া’, ‘হম আপকে হ্যায় কৌন’, ‘হম সাথ সাথ হ্যায়’, ‘কহো না পেয়ার হ্যায়’ থেকে শুরু করে ‘ম্যায় হুঁ না’— প্রতিটি সিনেমাতেই তার অভিনয় দর্শকের মনে গভীর ছাপ ফেলেছে।
এ ছাড়াও ছোটপর্দায় ‘সারাভাই ভার্সেস সারাভাই’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে জনপ্রিয়তার নতুন উচ্চতায় পৌঁছান তিনি। হাস্যরস, সংলাপ ও অভিব্যক্তির জাদুতে মুগ্ধ করেছিলেন অগণিত দর্শককে।
আরও পড়ুন:
সালমান শাহ হত্যা মামলায় স্ত্রী সামিরাসহ নতুন করে আসামি হলেন যারা
আমার প্রিয় নায়কের বুকে আমি নিজেই ছুরি চালাই: মর্গকর্মী রমেশ
সতীশ শাহের প্রস্থান বলিউডে এক গভীর শূন্যতা তৈরি করেছে। তার সহকর্মীরা জানিয়েছেন, সতীশের মতো অভিনেতা ও মানুষ খুব কমই পাওয়া যায়— যিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দর্শককে হাসিয়েছেন, ভাবিয়েছেন, ছুঁয়ে গেছেন।
এমএমএফ/এমএস