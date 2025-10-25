সালমান শাহকে নিয়ে লেখা যে বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল

সালমান শাহকে নিয়ে লেখা যে বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল
বাংলা চলচ্চিত্রের চিরতরুণ নায়ক সালমান শাহর মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য আজও অমীমাংসিত। সেই রহস্যের ভেতরে আরও আলোড়ন তুলেছিল একটি বই—‘সালমান শাহ, নক্ষত্রের আত্মহত্যা’। সাংবাদিক রবি আরমানের লেখা বইটি প্রকাশের পর পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তুমুল আলোচনা-সমালোচনা।
১৯৯৭ সালে প্রকাশিত এই বই বাজারে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কারণ, বইটিতে সালমান শাহর মৃত্যু ‘আত্মহত্যা’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল।
সালমান শাহর মা নীলা চৌধুরী বইটি প্রকাশের পরই এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। তিনি দাবি করেন, বইটিতে প্রকাশিত তথ্য মিথ্যা ও মানহানিকর। এরপর তিনি লেখক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। আদালত মামলা গ্রহণ করে বইটির বিক্রি ও বিতরণ নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেন।
আদালতের নির্দেশের পর বাজার থেকে বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটি সংগ্রহের অযোগ্য এক ‘বিতর্কিত দলিল’ হয়ে ওঠে।
নব্বইয়ের দশকের বিনোদনবিষয়ক এক সিনিয়র সাংবাদিক বলেন,“বইটিতে ‘আত্মহত্যা’ শব্দ ব্যবহার হওয়ায় সালমান শাহর মা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তার ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। সেই কারণেই আদালতে যান এবং পরে বইটি জব্দের নির্দেশ আসে।”
বিতর্কিত এই বইটির প্রচ্ছদের পেছনে লেখা ছিল এক আবেগঘন ভূমিকা—“আমাদের সিনেমার বাগানে একটি ফুল ফুটেছিল—সুবাসিত ও উজ্জ্বল। নাম তার সালমান শাহ।
চন্দ্রালোকে ভেসে যাওয়া সেই সফল ও উচ্ছল যুবকের দেহে বিঁধেছিল গোপন এক বিষকাঁটা। অন্তর্লীন যাতনায় নীল হয়ে এক শুভ্রসকালে হঠাৎ সে আত্মদংশনে হারিয়ে যায়। তারপর সেই বাগানে পাখিরা আর গান গায় না, ফুল ফোটে না, বাতাসে ভাসে বিষাদের একটানা করুণ সুর।”
এরপর লেখা ছিল— ‘দুর্ভেদ্য রহস্যের পর্দা সরিয়ে সালমানচরিতের সেই গোপনগাঁথা উঠে এসেছে এক অন্তরঙ্গজনের সাহসী কলমে। ঢাকার সিনেমা বলয়ের এক উজ্জ্বল সময় ও সেই সময়ের মহানায়ক সালমান শাহকে ঘিরে এটি এক বিরল দলিল।’
‘সালমান শাহ, নক্ষত্রের আত্মহত্যা’ বইটি নিষিদ্ধ হলেও, তিন দশক পরও এটি ঘিরে আগ্রহ কমেনি পাঠক-চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মধ্যে। আজও কেউ কেউ পুরোনো বইয়ের দোকান কিংবা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সেই বইয়ের কোনো কপি খোঁজেন—যদিও তা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।
বইটি নিষিদ্ধ হওয়ার ২৮ বছর পরও সালমান শাহর মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক যেমন অমীমাংসিত, তেমনি এই বইটিও থেকে গেছে রহস্যে ঘেরা এক নিষিদ্ধ ইতিহাস হয়ে।
